初夏に新宿武蔵野館ほかにて全国順次公開される桜井日奈子主演映画『死神バーバー』に、岡部大、平井亜門、猪塚健太、美保純らが出演することが決定。あわせて場面写真が公開された。

参考：日穏＝KANONが表現者として最も大切にしていること 「自分自身が“楽しむ”ことが一番大事」

本作は、死神が営む美容室「冥供愛富（メイクアップ）」を舞台に描かれるヒューマンファンタジー。亡くなった人間にお色直しをし、魂が冥土に送られる前に現世に残された家族や大切な人を1日だけ繋ぐことで、「最期の別れ」を手助けしている死神美容師たち。新米の死神・サクマ（日穏）の“早とちり”によって、死までの数日間を「冥供愛富」で過ごすことになったヒロイン・佐伯美帆（桜井日奈子）が、死を迎えた人たちとの出会いと別れを通じて自分の人生を見つめ直していく。

ヒロインの佐伯美帆を演じるのは、『殺さない彼と死なない彼女』などの桜井。監督は『れいこいるか』や『まなみ100%』などのいまおかしんじが務める。本作は、映画『新米記者トロッ子 私がやらねば誰がやる！』に続き、日本大学藝術学部の授業で提出された梅木陽一の企画書を元に製作された。脚本を『この動画は再生できません THE MOVIE』の谷口恒平、撮影を『ジンジャー・ボーイ』の達富航平、音楽を大槻美奈が担当している。

今回出演が発表されたのは、主演の桜井と日穏を囲む総勢18名のキャスト陣。冥供愛富のオーナーを務めるサクマの先輩死神・クロダ役をハナコの岡部が演じるほか、美帆の恋人・将吾役で平井、美帆が働くヘアサロン「DASH」の店長・水原隆役で猪塚、美帆の母・佐伯みどり役で美保が出演する。さらに、佐久間祥朗、佐々木ほのか、坂巻有紗、工藤遥、荒井啓志、河屋秀俊、武田暁、山脇辰哉、細井じゅん、宇野祥平、山下敦弘、川上さわ、守屋文雄、森蔭晨之介がキャストに名を連ねた。

あわせて公開された場面写真には、美帆がサクマに腕を組み説得させるような表情を浮かべるカットや、恋人の将吾に真剣に向き合う美帆の姿、サクマとクロダがコミカルなポーズをするシーンなどが収められている。

コメント●岡部大（死神 クロダ役）クロダは死神の中間管理職です。死神の世界にも中間管理職的なポジションがあるんだと驚きましたし、どこの世界でも板挟みになる存在は大変なんだなと実感しました。新米死神のサクマの未熟さに振り回されながら、クロダは上司として「説教」します。死神らしい「説教」は何だろうと、監督と日穏くんと探り合う中で、ある形に落ち着きました。クロダの説教タイムにもぜひ注目してやってください。

●平井亜門（将吾役）将吾を演じました、平井亜門です。だらしがないけど、どこか憎めない。永遠にモラトリアムに囚われた、そんなキャラクター像を意識しました。僕は役的に桜井日奈子さんと一緒になる場面が多かったのですが、作中疑問に思ったことなど素直に投げかけてくださる方で、監督はこれまで何度もお世話になったいまおかしんじさん。とても撮影に集中しやすい環境でお芝居ができました。本作は死にゆく人々の未練が描かれています。皆さん！ 最期に未練が残らないように日々を積み重ねましょうね！！

●猪塚健太（水原隆役）“死”が確定した人間が、死神によって最後に誰かに何かを伝えられるチャンスをもらえる。死ぬとわかっているから、生きている時にとても言えなかったことが伝えられる。自分にもいつか必ず訪れる“死”。じゃあ自分は生きてるときにちゃんと伝えたい！とこの映画を観て思うが、中々そうもいかない。でも、無意識に生きるより、伝えたい想いを持って生きる方が、少しだけ人に寄り添えるような気がする。そんなようなことを水原を演じる上で全く意識はしていませんが、心優しい店長です。でも、今どきの若者に対してのハラスメントにビクビクしています。よろしくお願いいたします。

●美保純（佐伯みどり役）桜井日奈子さんは初めてのワンカット時、一瞬にして娘だと感じました。今までなかった体験。スナックを継いで欲しい気分になりました。撮影中、日穏くんの黒い瞳に吸い込まれそうでした。デビュー前は前髪で、それは隠れていたのですね、とうとう見つかってしまう映画。観た後誰かに会いたくてたまらなくなるでしょう。

（文＝リアルサウンド編集部）