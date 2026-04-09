鉄道BIG4の一人でもあるダーリンハニー吉川正洋さんらが全国鉄道をぶらりひとり旅して回る、そんな「新・鉄道ひとり旅」も271回目を迎えます。「鉄道ひとり旅」は、スカパー！や一部CATV局で視聴可能な鉄道チャンネルをはじめ、一部地域の地上波やBSなどで視聴することができる人気の旅番組です。

今回の舞台は伊予鉄道の郡中線。郡中線は、愛媛県の松山市〜郡中港までの11.4kmを結びます。スカパー！「鉄道チャンネル」（Ch.546）での271回目の初回放送は、2026年4月11日(土)夜10時から。

松山市駅から新車の香りを堪能しながら発車しまーす！

郡中線の難読駅、余戸駅に降り立ちます。「余戸駅」（⇐何と読むか分かりますか？答えは下を）

歩きながら見つけた看板を見ても、何と読むのか相笠Dと予想します。吉川さん混乱しながら答えを導きます。

次なる駅の鎌田駅では、線路の真下から写真撮影（パシャリ）。大迫力の写真が撮れるスポットです。パシャリパシャリと郡中線の写真撮影しながら、隣の岡田駅まで一駅散歩します。

鎌田駅です

松前駅では十数年ぶりに訪れた日本風の木造駅舎に「松前さん、お久しぶりです」と松前さんとお話ししながら、思い出話しを少々。ぶらっと歩けば、隣の地蔵町駅へ到着。

↓↓↓ 松前さんと、吉川さんのツーショット ↓↓↓

郡中駅前

郡中駅ではすぐ近くを走るJR予讃線をチェック&パシャリ。そして川柳を一句。

新米の車両から懐かしの車両までが走る路線。伊予鉄名物の柵に、のどかな風景が広がります。そんな伊予鉄道の郡中線。見てね〜

※伊予鉄道の横河原線も、過去の新・鉄道ひとり旅に登場しています！

【参考】新 鉄道ひとり旅〜伊予鉄道・横河原線編（※2022年） https://tetsudo-ch.com/12129943.html

※「余戸」は、愛媛県松山市の地名・駅名で、「ようご」と読みます。（あまるべ・あまりべ と呼ぶ場所もありますが、ここは「ようご」です。）

鉄道チャンネル

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