きょう正午すぎ、山形県上山市の山中で火災が発生し、防災ヘリなどが消火活動にあたりました。今のところ、けが人はいないということです。

【写真を見る】上山市の山中の火災は鎮火に至らず あすも消火活動を行う予定 ケガ人や建物への延焼は確認されず（山形）

近隣の住民「まさか上山で山火事とは」

警察と消防によりますと、きょう正午すぎ、上山市の鶴脛町の西山ふるさと公園の北東の山中で、「大量の煙が見える」と目撃した人から消防に通報がありました。

きょうは日没まで消防が地上での消火活動を行ったほか、県の消防防災ヘリ「もがみ」と宮城県の消防防災ヘリも出動し、空中からも消火にあたりました。

■８ヘクタールほどが焼ける

現場では下草や立ち木が燃えていて、消防によりますと、午後２時すぎ時点で８ヘクタールほどが焼けているということです。

そこから大きく延焼しているという情報はありませんが、現在も火は消し止められておらず、あすも消防による消火活動が予定されています。

今のところ、けが人や建物への延焼は確認されていません。警察や消防が出火原因などを調べています。