月山に春の訪れです。月山スキー場まで続く月山志津線の冬期閉鎖がきょう解除され、早速多くの人が月山を訪れていました。

【写真を見る】月山のスキーシーズン到来！ 月山志津線の冬期閉鎖解除 雪質は例年通り（山形）

山形市から「これから姥ヶ岳という山まで登ってスキーで降りてくる。楽しみたい」

標高１９８２メートルの月山。あまりに雪深いために、多くの人が利用する姥沢駐車場までは冬の間は車で行くことができません。

その月山志津線がきょう午前１１時に閉鎖が解除され、月山に人の姿が戻ってきました。この先にあるのがあすオープンする月山スキー場です。

大内希美アナウンサー「あちらのリフト乗り場では現在安全バーの取り付け作業が進められている。きょうはすごく良い天気で皆さん汗を流しながら黙々と作業している様子」

スキー場内の整備作業は先月２５日から行われていて、きょうも１０人ほどの作業員が朝から急ピッチでリフトの点検作業などを行っていました。

■例年通りの雪質！

今年は３月からあたたかい日が続いた影響などから、例年と比べると積雪が少ないといいますが、雪質は例年通りだということです。

月山観光開発株式会社 浜拓人さん「全国のスキーヤーの方々に少しでも長くシーズンを楽しんでもらえるようにスタッフ一同楽しんで接客させていただければ」

「月山スキー場」はあすの朝８時にオープンし、月山のスキーシーズンが始まります。