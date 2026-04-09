山形県長井市にある「慶助さんの梅林」が見ごろを迎えています。

【写真を見る】長井市の「慶助さんの梅林」が見ごろ 1本の木に2色の花？ 中には不思議な梅も（山形）

長井市小出地区にあるこの梅林は、多くの人に楽しんでもらおうと、２０年以上前に樋口慶助さんが植えたもので、現在は、およそ５０種３００本の梅が楽しめます。地元では「慶助さんの梅林（けいすけさんのうめばやし）」と呼ばれ親しまれています。

慶助さんの義理の娘・樋口菜穂子さん「（慶助さんは）１番最初に春を告げる花が梅だからここに皆に来てもらいたいんだと言っていた」

「慶助さんもお空の上からかなり喜んでいる、こんなに立派になるとはって本人が１番びっくりしていると思います」

慶助さんは６年前に９８歳で亡くなりましたが、現在は、家族や地域住民で構成される「梅林を守る会」が梅の維持管理を行っています。

きょうの長井市は気温が２０度まで上がり、ぽかぽか陽気の中、訪れた人たちは色とりどりの梅に見とれているようでした。

■訪れた人は

訪れた人「（梅を見ると）気持ちが温かくなるきょうは絶好の梅日和」





訪れた人「いっぱい種類があって、色々な色があって凄くきれいです」



訪れた人「みんな心地よくしているところを見ると、私もウキウキになるな、よかったな」

■不思議な梅

多くの梅の木の中に、不思議な梅も。

「ピンクと赤が１つの木に。違う色が咲いている」



佐藤友美アナウンサー「こちら１輪に２色あって変わっているなと思ったんですが、こちらの梅は何ですか？」

樋口菜穂子さん「これも梅の木の一種で、品種が釤思いのまま釤」

佐藤友美アナウンサー「そういう品種なんですか」

樋口菜穂子さん「そうです」

「１本の木から白梅・紅梅の両方とも咲くという珍しい。その名の通り、釤思いのまま釤に咲くような」

■慶助さんの思いやり

また園内には、慶助さんの思いやりも。

樋口菜穂子さん「１本１本にわかるようにってこの白い札ありますよね？これは慶助が自筆で書いたやつなんです」

園内には、梅の違いがわかるように１本ずつ名前が書かれています。

樋口菜穂子さん「見るのもそうですし、香りを他の楽しんだり、これからお花が散るんですよ。散る中にいるのも凄くいので。ちょうど桜も咲いた時期なので両方合わせて長井にいらっしゃればいいかな」

慶助さんの梅林は来週まで見ごろだということです。