春に起きやすい火災を未然に防ごうと、県では、きょうから啓発運動が始まりました。県では、きょうから今月２２日まで春季火災予防運動が行われます。

【写真を見る】おととしは大規模火災も...春に起きやすい火災を未然に防ぐ啓発運動 5月12日まで「林野火災特別警戒期間」（山形）

この運動は、街中でチラシを配るなど注意喚起を行い、火災を未然に防ごうとするものです。

春は空気が乾燥し風が強く吹くことなどから、例年、林野火災など火災が多く発生します。

県内では、おととしのこの時期に高畠町安久津の山中や南陽市宮内の秋葉山で大規模な火災が発生しました。

■去年の同じ時期に比べ１４件増加...

また、今年３月の林野火災と野火火災をあわせた発生件数は１９件で、去年の同じ時期に比べ１４件増加しています。





山形県防災暮くらし安心部 消防救急課 中村精 課長「大規模な林野火災はほとんどが人為的なものになっています。山林に限らず焚火をする場合は今までの無事だったという経験は忘れていただいて徹底的に消化する。徹底的に管理することをお願いしたい」

県では、きょうから来月１２日までを「林野火災特別警戒期間」として、空気が乾燥している時は屋外での火の使用を控えることなどを呼び掛けています。