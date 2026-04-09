　日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月9日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 104(　　 104)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1236(　　1236)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 311(　　 311)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　34(　　　34)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1681(　　1681)

◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 937(　　 937)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1747(　　 983)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 9(　　　 9)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 177(　　 155)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　8846(　　4064)
　　　　　 　 　 5月限　　　　1144(　　 372)
　　　　　 　 　 6月限　　　 97589(　 39123)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1351(　　 855)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　13(　　　 7)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　4047(　　2399)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 804(　　 504)
　　　　　 　 　 6月限　　　 62039(　 29531)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 169(　　 169)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 310(　　 310)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 134(　　 134)
　　　　　 　 　 6月限　　　　5363(　　5363)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 697(　　 697)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 724(　　 724)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　75(　　　75)
　　　　　 　 　 6月限　　　 26522(　 26522)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース