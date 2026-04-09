主要国内証券 先物取引高情報まとめ（4月9日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月9日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 104( 104)
日経225ミニ 6月限 1236( 1236)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 311( 311)
TOPIX先物 6月限 34( 34)
日経225ミニ 6月限 1681( 1681)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 6月限 937( 937)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1747( 983)
9月限 9( 9)
TOPIX先物 6月限 177( 155)
日経225ミニ 4月限 8846( 4064)
5月限 1144( 372)
6月限 97589( 39123)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1351( 855)
9月限 13( 7)
日経225ミニ 4月限 4047( 2399)
5月限 804( 504)
6月限 62039( 29531)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 169( 169)
日経225ミニ 4月限 310( 310)
5月限 134( 134)
6月限 5363( 5363)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 697( 697)
9月限 1( 1)
日経225ミニ 4月限 724( 724)
5月限 75( 75)
6月限 26522( 26522)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 104( 104)
日経225ミニ 6月限 1236( 1236)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 311( 311)
TOPIX先物 6月限 34( 34)
日経225ミニ 6月限 1681( 1681)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 6月限 937( 937)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1747( 983)
9月限 9( 9)
TOPIX先物 6月限 177( 155)
日経225ミニ 4月限 8846( 4064)
5月限 1144( 372)
6月限 97589( 39123)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1351( 855)
9月限 13( 7)
日経225ミニ 4月限 4047( 2399)
5月限 804( 504)
6月限 62039( 29531)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 169( 169)
日経225ミニ 4月限 310( 310)
5月限 134( 134)
6月限 5363( 5363)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 697( 697)
9月限 1( 1)
日経225ミニ 4月限 724( 724)
5月限 75( 75)
6月限 26522( 26522)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース