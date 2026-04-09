主要国内証券 先物取引高情報まとめ（4月9日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月9日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 8096( 1613)
TOPIX先物 6月限 1439( 1018)
日経225ミニ 4月限 1000( 0)
6月限 2764( 2566)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 701( 0)
TOPIX先物 6月限 2026( 436)
日経225ミニ 4月限 700( 700)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 402( 302)
TOPIX先物 6月限 847( 415)
日経225ミニ 4月限 1189( 189)
6月限 12( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1176( 591)
TOPIX先物 6月限 739( 560)
日経225ミニ 4月限 3215( 185)
6月限 1936( 1924)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1288( 272)
TOPIX先物 6月限 295( 0)
日経225ミニ 4月限 4820( 1420)
5月限 1( 1)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 18( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1579( 942)
9月限 6( 4)
TOPIX先物 6月限 475( 215)
日経225ミニ 4月限 3483( 1693)
5月限 979( 495)
6月限 66300( 27038)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1147( 771)
9月限 4( 2)
日経225ミニ 4月限 1977( 961)
5月限 657( 265)
6月限 41451( 18763)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1( 1)
日経225ミニ 4月限 180( 180)
5月限 124( 124)
6月限 5244( 5244)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 919( 919)
9月限 4( 4)
日経225ミニ 4月限 646( 646)
5月限 70( 70)
6月限 24386( 24386)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 8096( 1613)
TOPIX先物 6月限 1439( 1018)
日経225ミニ 4月限 1000( 0)
6月限 2764( 2566)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 701( 0)
TOPIX先物 6月限 2026( 436)
日経225ミニ 4月限 700( 700)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 402( 302)
TOPIX先物 6月限 847( 415)
日経225ミニ 4月限 1189( 189)
6月限 12( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1176( 591)
TOPIX先物 6月限 739( 560)
日経225ミニ 4月限 3215( 185)
6月限 1936( 1924)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1288( 272)
TOPIX先物 6月限 295( 0)
日経225ミニ 4月限 4820( 1420)
5月限 1( 1)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 18( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1579( 942)
9月限 6( 4)
TOPIX先物 6月限 475( 215)
日経225ミニ 4月限 3483( 1693)
5月限 979( 495)
6月限 66300( 27038)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1147( 771)
9月限 4( 2)
日経225ミニ 4月限 1977( 961)
5月限 657( 265)
6月限 41451( 18763)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1( 1)
日経225ミニ 4月限 180( 180)
5月限 124( 124)
6月限 5244( 5244)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 919( 919)
9月限 4( 4)
日経225ミニ 4月限 646( 646)
5月限 70( 70)
6月限 24386( 24386)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース