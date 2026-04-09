　日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月9日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　8096(　　1613)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1439(　　1018)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　1000(　　　 0)
　　　　　 　 　 6月限　　　　2764(　　2566)

◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 701(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2026(　　 436)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 700(　　 700)

◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 402(　　 302)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 847(　　 415)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　1189(　　 189)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　12(　　　 0)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1176(　　 591)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 739(　　 560)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　3215(　　 185)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1936(　　1924)

◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1288(　　 272)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 295(　　　 0)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　4820(　　1420)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 1(　　　 1)

◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　18(　　　 0)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1579(　　 942)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 6(　　　 4)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 475(　　 215)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　3483(　　1693)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 979(　　 495)
　　　　　 　 　 6月限　　　 66300(　 27038)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1147(　　 771)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 4(　　　 2)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　1977(　　 961)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 657(　　 265)
　　　　　 　 　 6月限　　　 41451(　 18763)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 180(　　 180)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 124(　　 124)
　　　　　 　 　 6月限　　　　5244(　　5244)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 919(　　 919)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 4(　　　 4)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 646(　　 646)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　70(　　　70)
　　　　　 　 　 6月限　　　 24386(　 24386)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース