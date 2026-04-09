　日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月9日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 11766(　 11708)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　82(　　　82)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 14753(　 14753)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　15(　　　15)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　9549(　　9299)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 684(　　 684)
　　　　　 　 　 6月限　　　250662(　250662)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　7070(　　7045)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　84(　　　84)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 11737(　 11737)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　5385(　　5135)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 899(　　 899)
　　　　　 　 　 6月限　　　124624(　124624)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 291(　　 178)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 387(　　 387)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 500(　　　 0)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1201(　　1201)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　3174(　　3005)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　4736(　　4652)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　　 1(　　　 1)
　　　　　 　 　 6月限　　　　6097(　　6097)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 929(　　 929)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 3(　　　 3)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　4998(　　4998)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　　38(　　　38)
　　　　　 　 　 6月限　　　　4311(　　4311)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1475(　　1375)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　14(　　　14)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　3995(　　3995)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　1000(　　　 0)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1986(　　1986)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　5021(　　5021)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　12(　　　12)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 10923(　 10923)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　5935(　　5935)
　　　　　 　 　 6月限　　　 55396(　 55396)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　31(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 807(　　 807)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 653(　　 503)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 828(　　 196)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　1500(　　　 0)

◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　33(　　　33)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 256(　　 256)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 3(　　　 3)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　53(　　　53)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　　 1(　　　 1)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　69(　　　69)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース