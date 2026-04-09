外国証券 先物取引高情報まとめ（4月9日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月9日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 11766( 11708)
9月限 82( 82)
TOPIX先物 6月限 14753( 14753)
9月限 15( 15)
日経225ミニ 4月限 9549( 9299)
5月限 684( 684)
6月限 250662( 250662)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 7070( 7045)
9月限 84( 84)
TOPIX先物 6月限 11737( 11737)
日経225ミニ 4月限 5385( 5135)
5月限 899( 899)
6月限 124624( 124624)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 291( 178)
TOPIX先物 6月限 387( 387)
日経225ミニ 4月限 500( 0)
6月限 1201( 1201)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3174( 3005)
TOPIX先物 6月限 4736( 4652)
日経225ミニ 4月限 1( 1)
6月限 6097( 6097)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 929( 929)
9月限 3( 3)
TOPIX先物 6月限 4998( 4998)
日経225ミニ 5月限 38( 38)
6月限 4311( 4311)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1475( 1375)
9月限 14( 14)
TOPIX先物 6月限 3995( 3995)
日経225ミニ 4月限 1000( 0)
6月限 1986( 1986)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5021( 5021)
9月限 12( 12)
TOPIX先物 6月限 10923( 10923)
日経225ミニ 4月限 5935( 5935)
6月限 55396( 55396)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 31( 0)
TOPIX先物 6月限 807( 807)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 653( 503)
TOPIX先物 6月限 828( 196)
日経225ミニ 4月限 1500( 0)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 33( 33)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 256( 256)
9月限 3( 3)
TOPIX先物 6月限 53( 53)
日経225ミニ 4月限 1( 1)
5月限 69( 69)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 11766( 11708)
9月限 82( 82)
TOPIX先物 6月限 14753( 14753)
9月限 15( 15)
日経225ミニ 4月限 9549( 9299)
5月限 684( 684)
6月限 250662( 250662)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 7070( 7045)
9月限 84( 84)
TOPIX先物 6月限 11737( 11737)
日経225ミニ 4月限 5385( 5135)
5月限 899( 899)
6月限 124624( 124624)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 291( 178)
TOPIX先物 6月限 387( 387)
日経225ミニ 4月限 500( 0)
6月限 1201( 1201)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3174( 3005)
TOPIX先物 6月限 4736( 4652)
日経225ミニ 4月限 1( 1)
6月限 6097( 6097)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 929( 929)
9月限 3( 3)
TOPIX先物 6月限 4998( 4998)
日経225ミニ 5月限 38( 38)
6月限 4311( 4311)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1475( 1375)
9月限 14( 14)
TOPIX先物 6月限 3995( 3995)
日経225ミニ 4月限 1000( 0)
6月限 1986( 1986)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5021( 5021)
9月限 12( 12)
TOPIX先物 6月限 10923( 10923)
日経225ミニ 4月限 5935( 5935)
6月限 55396( 55396)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 31( 0)
TOPIX先物 6月限 807( 807)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 653( 503)
TOPIX先物 6月限 828( 196)
日経225ミニ 4月限 1500( 0)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 33( 33)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 256( 256)
9月限 3( 3)
TOPIX先物 6月限 53( 53)
日経225ミニ 4月限 1( 1)
5月限 69( 69)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース