　日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月9日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 18472(　 14848)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　76(　　　16)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 19273(　 18626)
日経225ミニ　 　 4月限　　　 12199(　　6449)
　　　　　 　 　 5月限　　　　2738(　　1238)
　　　　　 　 　 6月限　　　175668(　175668)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 11376(　　9427)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 139(　　　79)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 22646(　 21541)
日経225ミニ　 　 4月限　　　 10937(　　6187)
　　　　　 　 　 5月限　　　　1118(　　1118)
　　　　　 　 　 6月限　　　120668(　120668)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2343(　　 705)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1444(　　1036)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　7087(　　5587)
　　　　　 　 　 6月限　　　 13128(　 13128)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　4514(　　2034)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 10535(　　3813)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　6753(　　 253)
　　　　　 　 　 6月限　　　　4818(　　4768)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　3665(　　1062)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　9495(　　5682)
日経225ミニ　 　 4月限　　　 10529(　　2679)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　37(　　　37)
　　　　　 　 　 6月限　　　 10549(　 10549)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1759(　　1759)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　7063(　　7059)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　1834(　　1834)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 2(　　　 2)
　　　　　 　 　 6月限　　　 10410(　 10402)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　8088(　　7778)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　16(　　　16)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 15547(　 15191)
日経225ミニ　 　 4月限　　　 12157(　　9357)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　10(　　　10)
　　　　　 　 　 6月限　　　 64498(　 64498)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2118(　　 953)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 917(　　 853)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　2900(　　 400)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 603(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　5717(　　1498)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　1680(　　 180)
　　　　　 　 　 5月限　　　　1500(　　　 0)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 669(　　 655)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1053(　　1053)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　　12(　　　12)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース