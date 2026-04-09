外国証券 先物取引高情報まとめ（4月9日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月9日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 18472( 14848)
9月限 76( 16)
TOPIX先物 6月限 19273( 18626)
日経225ミニ 4月限 12199( 6449)
5月限 2738( 1238)
6月限 175668( 175668)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 11376( 9427)
9月限 139( 79)
TOPIX先物 6月限 22646( 21541)
日経225ミニ 4月限 10937( 6187)
5月限 1118( 1118)
6月限 120668( 120668)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2343( 705)
TOPIX先物 6月限 1444( 1036)
日経225ミニ 4月限 7087( 5587)
6月限 13128( 13128)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4514( 2034)
TOPIX先物 6月限 10535( 3813)
日経225ミニ 4月限 6753( 253)
6月限 4818( 4768)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3665( 1062)
9月限 1( 1)
TOPIX先物 6月限 9495( 5682)
日経225ミニ 4月限 10529( 2679)
5月限 37( 37)
6月限 10549( 10549)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1759( 1759)
TOPIX先物 6月限 7063( 7059)
日経225ミニ 4月限 1834( 1834)
5月限 2( 2)
6月限 10410( 10402)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 8088( 7778)
9月限 16( 16)
TOPIX先物 6月限 15547( 15191)
日経225ミニ 4月限 12157( 9357)
5月限 10( 10)
6月限 64498( 64498)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2118( 953)
TOPIX先物 6月限 917( 853)
日経225ミニ 4月限 2900( 400)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 603( 0)
TOPIX先物 6月限 5717( 1498)
日経225ミニ 4月限 1680( 180)
5月限 1500( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 669( 655)
TOPIX先物 6月限 1053( 1053)
日経225ミニ 5月限 12( 12)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 18472( 14848)
9月限 76( 16)
TOPIX先物 6月限 19273( 18626)
日経225ミニ 4月限 12199( 6449)
5月限 2738( 1238)
6月限 175668( 175668)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 11376( 9427)
9月限 139( 79)
TOPIX先物 6月限 22646( 21541)
日経225ミニ 4月限 10937( 6187)
5月限 1118( 1118)
6月限 120668( 120668)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2343( 705)
TOPIX先物 6月限 1444( 1036)
日経225ミニ 4月限 7087( 5587)
6月限 13128( 13128)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4514( 2034)
TOPIX先物 6月限 10535( 3813)
日経225ミニ 4月限 6753( 253)
6月限 4818( 4768)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3665( 1062)
9月限 1( 1)
TOPIX先物 6月限 9495( 5682)
日経225ミニ 4月限 10529( 2679)
5月限 37( 37)
6月限 10549( 10549)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1759( 1759)
TOPIX先物 6月限 7063( 7059)
日経225ミニ 4月限 1834( 1834)
5月限 2( 2)
6月限 10410( 10402)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 8088( 7778)
9月限 16( 16)
TOPIX先物 6月限 15547( 15191)
日経225ミニ 4月限 12157( 9357)
5月限 10( 10)
6月限 64498( 64498)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2118( 953)
TOPIX先物 6月限 917( 853)
日経225ミニ 4月限 2900( 400)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 603( 0)
TOPIX先物 6月限 5717( 1498)
日経225ミニ 4月限 1680( 180)
5月限 1500( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 669( 655)
TOPIX先物 6月限 1053( 1053)
日経225ミニ 5月限 12( 12)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース