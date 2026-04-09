「日経225オプション」4月限プット手口情報（9日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、9日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年4月限・SQ 4月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万5000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 169( 169)
SBI証券 146( 48)
三菱UFJeスマート 29( 29)
松井証券 28( 28)
楽天証券 23( 17)
BNPパリバ証券 13( 13)
岩井コスモ証券 7( 7)
マネックス証券 6( 6)
日産証券 4( 4)
フィリップ証券 2( 2)
広田証券 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万5125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万5250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 42( 42)
BNPパリバ証券 6( 6)
楽天証券 5( 5)
松井証券 5( 5)
モルガンMUFG証券 5( 5)
SBI証券 10( 4)
岩井コスモ証券 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万5375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
BNPパリバ証券 3( 3)
マネックス証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
◯5万5500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 131( 131)
SBI証券 118( 30)
三菱UFJeスマート 18( 18)
松井証券 17( 17)
楽天証券 11( 9)
BNPパリバ証券 9( 9)
ビーオブエー証券 4( 4)
日産証券 3( 3)
マネックス証券 2( 2)
広田証券 1( 1)
◯5万5625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
SBI証券 5( 5)
BNPパリバ証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
◯5万5750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 180( 180)
バークレイズ証券 150( 150)
三菱UFJeスマート 8( 8)
BNPパリバ証券 7( 7)
楽天証券 6( 6)
岩井コスモ証券 4( 4)
松井証券 3( 3)
SBI証券 2( 0)
◯5万6000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 190( 190)
BNPパリバ証券 79( 79)
楽天証券 67( 57)
SBI証券 73( 21)
三菱UFJeスマート 18( 18)
松井証券 15( 15)
岩井コスモ証券 7( 7)
UBS証券 5( 5)
マネックス証券 3( 3)
日産証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万5000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 169( 169)
SBI証券 146( 48)
三菱UFJeスマート 29( 29)
松井証券 28( 28)
楽天証券 23( 17)
BNPパリバ証券 13( 13)
岩井コスモ証券 7( 7)
マネックス証券 6( 6)
日産証券 4( 4)
フィリップ証券 2( 2)
広田証券 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万5250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 42( 42)
BNPパリバ証券 6( 6)
楽天証券 5( 5)
松井証券 5( 5)
モルガンMUFG証券 5( 5)
SBI証券 10( 4)
岩井コスモ証券 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万5375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
BNPパリバ証券 3( 3)
マネックス証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
◯5万5500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 131( 131)
SBI証券 118( 30)
三菱UFJeスマート 18( 18)
松井証券 17( 17)
楽天証券 11( 9)
BNPパリバ証券 9( 9)
ビーオブエー証券 4( 4)
日産証券 3( 3)
マネックス証券 2( 2)
広田証券 1( 1)
◯5万5625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
SBI証券 5( 5)
BNPパリバ証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
◯5万5750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 180( 180)
バークレイズ証券 150( 150)
三菱UFJeスマート 8( 8)
BNPパリバ証券 7( 7)
楽天証券 6( 6)
岩井コスモ証券 4( 4)
松井証券 3( 3)
SBI証券 2( 0)
◯5万6000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 190( 190)
BNPパリバ証券 79( 79)
楽天証券 67( 57)
SBI証券 73( 21)
三菱UFJeスマート 18( 18)
松井証券 15( 15)
岩井コスモ証券 7( 7)
UBS証券 5( 5)
マネックス証券 3( 3)
日産証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース