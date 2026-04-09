　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、9日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年4月限・SQ 4月8日）の売買動向は以下の通り。

◯5万4875円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 150(　　50)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　12(　　10)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 5(　　 5)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 3(　　 3)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)
バークレイズ証券　　　　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)
JPモルガン証券　　　　　　　　 100(　　 0)

◯5万5000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　1009(　 809)
ソシエテジェネラル証券　　　　 102(　 102)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 100(　 100)
三菱UFJ証券　　　　　 　　　　 290(　　90)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 106(　　84)
バークレイズ証券　　　　　　　　72(　　72)
松井証券　　　　　　　　　　　　60(　　60)
楽天証券　　　　　　　　　　　　59(　　43)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　23(　　23)
SMBC日興証券　　　　　　　　　　20(　　20)
マネックス証券　　　　　　　　　18(　　18)
広田証券　　　　　　　　　　　　16(　　16)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　15(　　15)
JPモルガン証券　　　　　　　　 113(　　13)
ビーオブエー証券　　　　　　　　 9(　　 9)
野村証券　　　　　　　　　　　 104(　　 4)
インタラクティブ証券　　　　　　 4(　　 4)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 3(　　 3)
フィリップ証券　　　　　　　　　 3(　　 3)

◯5万5125円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　61(　　61)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　15(　　15)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　12(　　12)
インタラクティブ証券　　　　　　 8(　　 8)
松井証券　　　　　　　　　　　　 6(　　 6)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 3(　　 3)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
バークレイズ証券　　　　　　　　 1(　　 1)

◯5万5250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 187(　 187)
ビーオブエー証券　　　　　　　　84(　　84)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　19(　　17)
ソシエテジェネラル証券　　　　　17(　　17)
松井証券　　　　　　　　　　　　12(　　12)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　11(　　11)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　 5(　　 5)
インタラクティブ証券　　　　　　 3(　　 3)
立花証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 1)
バークレイズ証券　　　　　　　　 1(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)

◯5万5375円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　74(　　74)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 5(　　 5)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)

◯5万5500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 396(　 396)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　63(　　63)
ビーオブエー証券　　　　　　　　53(　　53)
ソシエテジェネラル証券　　　　　41(　　41)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　40(　　40)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　51(　　35)
JPモルガン証券　　　　　　　　　30(　　30)
松井証券　　　　　　　　　　　　22(　　22)
楽天証券　　　　　　　　　　　　26(　　14)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　12(　　12)
マネックス証券　　　　　　　　　 7(　　 7)
広田証券　　　　　　　　　　　　 7(　　 7)
フィリップ証券　　　　　　　　　 3(　　 3)
バークレイズ証券　　　　　　　　 2(　　 2)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯5万5625円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　30(　　30)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 2)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 2(　　 2)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯5万5750円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 158(　 158)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　19(　　19)
ソシエテジェネラル証券　　　　　11(　　11)
ビーオブエー証券　　　　　　　　11(　　11)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 9(　　 9)
松井証券　　　　　　　　　　　　 8(　　 8)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 6(　　 6)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　13(　　 5)
バークレイズ証券　　　　　　　　 3(　　 3)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)

◯5万5875円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　64(　　64)
ソシエテジェネラル証券　　　　　18(　　18)
ビーオブエー証券　　　　　　　　18(　　18)
松井証券　　　　　　　　　　　　13(　　13)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 5(　　 5)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯5万6000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 658(　 458)
ソシエテジェネラル証券　　　　　95(　　95)
楽天証券　　　　　　　　　　　　64(　　64)
JPモルガン証券　　　　　　　　　52(　　52)
大和証券　　　　　　　　　　　　50(　　50)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 344(　　44)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　47(　　39)
HSBC証券　　　　　　　　　　　　15(　　15)
松井証券　　　　　　　　　　　　14(　　14)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　12(　　12)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　11(　　11)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　10(　　10)
野村証券　　　　　　　　　　　　60(　　10)
マネックス証券　　　　　　　　　 7(　　 7)
フィリップ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
インタラクティブ証券　　　　　　 2(　　 2)
日産証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
三菱UFJ証券　　　　　 　　　　 100(　　 0)
ビーオブエー証券　　　　　　　 100(　　 0)

◯5万6125円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 110(　 110)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　98(　　98)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 7(　　 7)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース