「日経225オプション」4月限プット手口情報（9日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、9日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年4月限・SQ 4月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万4875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 150( 50)
SBI証券 12( 10)
BNPパリバ証券 5( 5)
楽天証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
バークレイズ証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
JPモルガン証券 100( 0)
◯5万5000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1009( 809)
ソシエテジェネラル証券 102( 102)
BNPパリバ証券 100( 100)
三菱UFJ証券 290( 90)
SBI証券 106( 84)
バークレイズ証券 72( 72)
松井証券 60( 60)
楽天証券 59( 43)
三菱UFJeスマート 23( 23)
SMBC日興証券 20( 20)
マネックス証券 18( 18)
広田証券 16( 16)
UBS証券 15( 15)
JPモルガン証券 113( 13)
ビーオブエー証券 9( 9)
野村証券 104( 4)
インタラクティブ証券 4( 4)
岩井コスモ証券 3( 3)
フィリップ証券 3( 3)
◯5万5125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 61( 61)
UBS証券 15( 15)
BNPパリバ証券 12( 12)
インタラクティブ証券 8( 8)
松井証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
SBI証券 1( 1)
バークレイズ証券 1( 1)
◯5万5250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 187( 187)
ビーオブエー証券 84( 84)
SBI証券 19( 17)
ソシエテジェネラル証券 17( 17)
松井証券 12( 12)
岩井コスモ証券 11( 11)
UBS証券 5( 5)
インタラクティブ証券 3( 3)
立花証券 1( 1)
楽天証券 3( 1)
バークレイズ証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万5375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 74( 74)
BNPパリバ証券 5( 5)
岩井コスモ証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万5500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 396( 396)
BNPパリバ証券 63( 63)
ビーオブエー証券 53( 53)
ソシエテジェネラル証券 41( 41)
UBS証券 40( 40)
SBI証券 51( 35)
JPモルガン証券 30( 30)
松井証券 22( 22)
楽天証券 26( 14)
三菱UFJeスマート 12( 12)
マネックス証券 7( 7)
広田証券 7( 7)
フィリップ証券 3( 3)
バークレイズ証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯5万5625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 30( 30)
SBI証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万5750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 158( 158)
BNPパリバ証券 19( 19)
ソシエテジェネラル証券 11( 11)
ビーオブエー証券 11( 11)
楽天証券 9( 9)
松井証券 8( 8)
岩井コスモ証券 6( 6)
SBI証券 13( 5)
バークレイズ証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
◯5万5875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 64( 64)
ソシエテジェネラル証券 18( 18)
ビーオブエー証券 18( 18)
松井証券 13( 13)
BNPパリバ証券 5( 5)
SBI証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯5万6000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 658( 458)
ソシエテジェネラル証券 95( 95)
楽天証券 64( 64)
JPモルガン証券 52( 52)
大和証券 50( 50)
BNPパリバ証券 344( 44)
SBI証券 47( 39)
HSBC証券 15( 15)
松井証券 14( 14)
岩井コスモ証券 12( 12)
三菱UFJeスマート 11( 11)
UBS証券 10( 10)
野村証券 60( 10)
マネックス証券 7( 7)
フィリップ証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
日産証券 1( 1)
三菱UFJ証券 100( 0)
ビーオブエー証券 100( 0)
◯5万6125円プット
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 110( 110)
ABNクリアリン証券 98( 98)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
松井証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万4875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 150( 50)
SBI証券 12( 10)
BNPパリバ証券 5( 5)
楽天証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
バークレイズ証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
JPモルガン証券 100( 0)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1009( 809)
ソシエテジェネラル証券 102( 102)
BNPパリバ証券 100( 100)
三菱UFJ証券 290( 90)
SBI証券 106( 84)
バークレイズ証券 72( 72)
松井証券 60( 60)
楽天証券 59( 43)
三菱UFJeスマート 23( 23)
SMBC日興証券 20( 20)
マネックス証券 18( 18)
広田証券 16( 16)
UBS証券 15( 15)
JPモルガン証券 113( 13)
ビーオブエー証券 9( 9)
野村証券 104( 4)
インタラクティブ証券 4( 4)
岩井コスモ証券 3( 3)
フィリップ証券 3( 3)
◯5万5125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 61( 61)
UBS証券 15( 15)
BNPパリバ証券 12( 12)
インタラクティブ証券 8( 8)
松井証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
SBI証券 1( 1)
バークレイズ証券 1( 1)
◯5万5250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 187( 187)
ビーオブエー証券 84( 84)
SBI証券 19( 17)
ソシエテジェネラル証券 17( 17)
松井証券 12( 12)
岩井コスモ証券 11( 11)
UBS証券 5( 5)
インタラクティブ証券 3( 3)
立花証券 1( 1)
楽天証券 3( 1)
バークレイズ証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万5375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 74( 74)
BNPパリバ証券 5( 5)
岩井コスモ証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万5500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 396( 396)
BNPパリバ証券 63( 63)
ビーオブエー証券 53( 53)
ソシエテジェネラル証券 41( 41)
UBS証券 40( 40)
SBI証券 51( 35)
JPモルガン証券 30( 30)
松井証券 22( 22)
楽天証券 26( 14)
三菱UFJeスマート 12( 12)
マネックス証券 7( 7)
広田証券 7( 7)
フィリップ証券 3( 3)
バークレイズ証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯5万5625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 30( 30)
SBI証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万5750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 158( 158)
BNPパリバ証券 19( 19)
ソシエテジェネラル証券 11( 11)
ビーオブエー証券 11( 11)
楽天証券 9( 9)
松井証券 8( 8)
岩井コスモ証券 6( 6)
SBI証券 13( 5)
バークレイズ証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
◯5万5875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 64( 64)
ソシエテジェネラル証券 18( 18)
ビーオブエー証券 18( 18)
松井証券 13( 13)
BNPパリバ証券 5( 5)
SBI証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯5万6000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 658( 458)
ソシエテジェネラル証券 95( 95)
楽天証券 64( 64)
JPモルガン証券 52( 52)
大和証券 50( 50)
BNPパリバ証券 344( 44)
SBI証券 47( 39)
HSBC証券 15( 15)
松井証券 14( 14)
岩井コスモ証券 12( 12)
三菱UFJeスマート 11( 11)
UBS証券 10( 10)
野村証券 60( 10)
マネックス証券 7( 7)
フィリップ証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
日産証券 1( 1)
三菱UFJ証券 100( 0)
ビーオブエー証券 100( 0)
◯5万6125円プット
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 110( 110)
ABNクリアリン証券 98( 98)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
松井証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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