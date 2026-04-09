「日経225オプション」4月限コール手口情報（9日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、9日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年4月限・SQ 4月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万6875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
BNPパリバ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
SBI証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万6750円コール
取引高(立会内)
野村証券 54( 54)
ABNクリアリン証券 47( 47)
BNPパリバ証券 18( 18)
三菱UFJeスマート 6( 6)
SBI証券 5( 3)
松井証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万6625円コール
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 4( 4)
ABNクリアリン証券 3( 3)
松井証券 1( 1)
◯5万6500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 137( 137)
インタラクティブ証券 50( 50)
楽天証券 48( 34)
松井証券 24( 24)
SBI証券 42( 18)
三菱UFJeスマート 15( 15)
BNPパリバ証券 6( 6)
フィリップ証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
◯5万6250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
SBI証券 2( 2)
楽天証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万6000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 251( 126)
SBI証券 130( 64)
楽天証券 31( 29)
松井証券 15( 15)
三菱UFJeスマート 13( 13)
JPモルガン証券 12( 12)
BNPパリバ証券 32( 7)
マネックス証券 4( 4)
Jトラストグローバル 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
バークレイズ証券 100( 0)
◯5万5750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
SBI証券 4( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 3( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万6875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
BNPパリバ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
SBI証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万6750円コール
取引高(立会内)
野村証券 54( 54)
ABNクリアリン証券 47( 47)
BNPパリバ証券 18( 18)
三菱UFJeスマート 6( 6)
SBI証券 5( 3)
松井証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 4( 4)
ABNクリアリン証券 3( 3)
松井証券 1( 1)
◯5万6500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 137( 137)
インタラクティブ証券 50( 50)
楽天証券 48( 34)
松井証券 24( 24)
SBI証券 42( 18)
三菱UFJeスマート 15( 15)
BNPパリバ証券 6( 6)
フィリップ証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
◯5万6250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
SBI証券 2( 2)
楽天証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万6000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 251( 126)
SBI証券 130( 64)
楽天証券 31( 29)
松井証券 15( 15)
三菱UFJeスマート 13( 13)
JPモルガン証券 12( 12)
BNPパリバ証券 32( 7)
マネックス証券 4( 4)
Jトラストグローバル 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
バークレイズ証券 100( 0)
◯5万5750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
SBI証券 4( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 3( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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