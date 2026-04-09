「日経225オプション」4月限コール手口情報（9日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、9日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年4月限・SQ 4月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万6875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 31( 31)
BNPパリバ証券 11( 11)
SBI証券 7( 7)
楽天証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
日産証券 1( 1)
◯5万6750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 829( 454)
モルガンMUFG証券 250( 250)
BNPパリバ証券 164( 89)
ソシエテジェネラル証券 47( 47)
SBI証券 27( 11)
松井証券 9( 9)
インタラクティブ証券 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
楽天証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
バークレイズ証券 201( 1)
JPモルガン証券 100( 0)
◯5万6625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 164( 64)
BNPパリバ証券 13( 13)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
日産証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
JPモルガン証券 100( 0)
◯5万6500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 650( 575)
UBS証券 285( 105)
野村証券 105( 105)
SBI証券 100( 82)
ソシエテジェネラル証券 50( 50)
松井証券 40( 40)
JPモルガン証券 25( 25)
楽天証券 28( 22)
三菱UFJeスマート 21( 21)
SMBC日興証券 20( 20)
BNPパリバ証券 94( 19)
みずほ証券 5( 5)
フィリップ証券 2( 2)
バークレイズ証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
豊証券 1( 1)
◯5万6375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 51( 51)
モルガンMUFG証券 20( 20)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
楽天証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
SBI証券 12( 0)
◯5万6250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 110( 110)
ソシエテジェネラル証券 42( 42)
SBI証券 27( 17)
ビーオブエー証券 10( 10)
松井証券 7( 7)
楽天証券 2( 2)
バークレイズ証券 2( 2)
豊証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
モルガンMUFG証券 1( 1)
JPモルガン証券 130( 0)
◯5万6125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 29( 29)
SBI証券 5( 5)
BNPパリバ証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
楽天証券 3( 3)
バークレイズ証券 1( 1)
◯5万6000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 915( 745)
野村証券 143( 143)
ソシエテジェネラル証券 115( 115)
JPモルガン証券 95( 95)
SBI証券 107( 85)
みずほ証券 60( 60)
ビーオブエー証券 60( 60)
モルガンMUFG証券 56( 56)
楽天証券 61( 53)
BNPパリバ証券 453( 43)
松井証券 34( 34)
インタラクティブ証券 15( 15)
UBS証券 10( 10)
広田証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 9( 9)
マネックス証券 3( 3)
バークレイズ証券 63( 3)
豊証券 3( 3)
◯5万5875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 93( 93)
ビーオブエー証券 30( 30)
BNPパリバ証券 5( 5)
SBI証券 8( 4)
松井証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
バークレイズ証券 1( 1)
◯5万5750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 23( 23)
インタラクティブ証券 5( 5)
ゴールドマン証券 4( 4)
楽天証券 4( 4)
松井証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万6875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 31( 31)
BNPパリバ証券 11( 11)
SBI証券 7( 7)
楽天証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
日産証券 1( 1)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 829( 454)
モルガンMUFG証券 250( 250)
BNPパリバ証券 164( 89)
ソシエテジェネラル証券 47( 47)
SBI証券 27( 11)
松井証券 9( 9)
インタラクティブ証券 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
楽天証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
バークレイズ証券 201( 1)
JPモルガン証券 100( 0)
◯5万6625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 164( 64)
BNPパリバ証券 13( 13)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
日産証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
JPモルガン証券 100( 0)
◯5万6500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 650( 575)
UBS証券 285( 105)
野村証券 105( 105)
SBI証券 100( 82)
ソシエテジェネラル証券 50( 50)
松井証券 40( 40)
JPモルガン証券 25( 25)
楽天証券 28( 22)
三菱UFJeスマート 21( 21)
SMBC日興証券 20( 20)
BNPパリバ証券 94( 19)
みずほ証券 5( 5)
フィリップ証券 2( 2)
バークレイズ証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
豊証券 1( 1)
◯5万6375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 51( 51)
モルガンMUFG証券 20( 20)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
楽天証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
SBI証券 12( 0)
◯5万6250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 110( 110)
ソシエテジェネラル証券 42( 42)
SBI証券 27( 17)
ビーオブエー証券 10( 10)
松井証券 7( 7)
楽天証券 2( 2)
バークレイズ証券 2( 2)
豊証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
モルガンMUFG証券 1( 1)
JPモルガン証券 130( 0)
◯5万6125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 29( 29)
SBI証券 5( 5)
BNPパリバ証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
楽天証券 3( 3)
バークレイズ証券 1( 1)
◯5万6000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 915( 745)
野村証券 143( 143)
ソシエテジェネラル証券 115( 115)
JPモルガン証券 95( 95)
SBI証券 107( 85)
みずほ証券 60( 60)
ビーオブエー証券 60( 60)
モルガンMUFG証券 56( 56)
楽天証券 61( 53)
BNPパリバ証券 453( 43)
松井証券 34( 34)
インタラクティブ証券 15( 15)
UBS証券 10( 10)
広田証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 9( 9)
マネックス証券 3( 3)
バークレイズ証券 63( 3)
豊証券 3( 3)
◯5万5875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 93( 93)
ビーオブエー証券 30( 30)
BNPパリバ証券 5( 5)
SBI証券 8( 4)
松井証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
バークレイズ証券 1( 1)
◯5万5750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 23( 23)
インタラクティブ証券 5( 5)
ゴールドマン証券 4( 4)
楽天証券 4( 4)
松井証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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