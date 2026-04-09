村上佳菜子、ソロショット　※「村上佳菜子」Instagram

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　プロフィギュアスケーターでタレント・村上佳菜子が9日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露した。

【写真】村上佳菜子、水着姿が「スタイル抜群」「可愛すぎ」　イケメン夫の姿も（8枚）

　一昨年1月21日には、一般男性との結婚を報告した村上。SNSでは仲睦まじい夫婦ショットも度々公開し、注目を集めている。

　今回は「かみばっさー！！！　あたま、かっるー！！！！　#ショートカット　#頭軽い」とつづり、髪型のビフォーアフターを動画で投稿。タンクトップ姿でも魅せた。ファンからは「可愛すぎ」「筋肉キレイ」「スタイル抜群」「引き締まってる」などの声が集まった。

引用：「村上佳菜子」Instagram（@kanako_m_official）