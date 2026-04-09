「デカ女」話題のコスプレイヤー、ミニスカ制服姿が「スタイル抜群」「美しすぎる」とネット騒然
コスプレイヤーでタレント、2人組ユニット「めり〜ぽっぴん」のメンバー・米倉みゆが9日までにXを更新。ソロショットを披露すると、称賛の声が寄せられた。
【写真】「デカ女」話題のコスプレイヤー、話題沸騰“スタイル抜群”ラウンドガール姿など（7枚）
SNSを中心に人気を博している長身女性、通称“デカ女”。米倉は、一昨年6月にXで、圧倒的なスタイルが際立つ自身の写真に「身長184.3cmです」とネタで添え（公称は169cm）投稿し大バズり。その後も「安定のデカ女ポーズ」とし天井に手が届きそうなショットなどを披露している。
今回は、ミニスカ制服姿の全身ショットを投稿。Xの仕様変更に触れ「すごい！ ほんとに自動で 英語が日本語になってる!!!! 海外のファンの方とも交流できる!! たくさんリプライください!!」とつづった。
日本のファンだけでなく、海外のユーザーからも多数のコメントが寄せられ、「スタイル抜群」「美しすぎる」など熱い視線が注がれた。
引用：「米倉みゆ」Instagram（@yone__miyu630）、X（@0630_miyu_）
【写真】「デカ女」話題のコスプレイヤー、話題沸騰“スタイル抜群”ラウンドガール姿など（7枚）
SNSを中心に人気を博している長身女性、通称“デカ女”。米倉は、一昨年6月にXで、圧倒的なスタイルが際立つ自身の写真に「身長184.3cmです」とネタで添え（公称は169cm）投稿し大バズり。その後も「安定のデカ女ポーズ」とし天井に手が届きそうなショットなどを披露している。
日本のファンだけでなく、海外のユーザーからも多数のコメントが寄せられ、「スタイル抜群」「美しすぎる」など熱い視線が注がれた。
引用：「米倉みゆ」Instagram（@yone__miyu630）、X（@0630_miyu_）