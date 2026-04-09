【「007 ファースト・ライト」PS5/Nintendo Switch 2パッケージ版】 発売日：2026年5月27日→2026年夏後半

H2 INTERACTIVEは、ストーリーアクションアドベンチャー「007 ファースト・ライト」のNintendo Switch 2用パッケージ版の発売日を延期する。新たな発売日は2026年夏後半を予定。

本作は、ジェームズ・ボンドの起源を再構築し、完全に独立した新規の物語を描くストーリーアクションアドベンチャーゲーム。「ヒットマン」シリーズで知られるIO Interactiveが開発を手掛けている。

今回延期されるのはSwitch2版。発売日の延期は今回で2度目であり、2026年5月27日から2026年夏後半へと変更された。なお、PS5/Switch2用パッケージ版の発表当初の発売予定日は2026年3月27日だった。

今回の延期について、H2 INTERACTIVEは「諸般の事情により発売を延期することを決定いたしました。延期に伴い、多大なご迷惑をおかけすることを深くお詫び申し上げます。何卒ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます」としている。

007 FIRST LIGHT (all source code, all other software components and certain audiovisual components only) (C) 2025 IO Interactive A/S. 007 FIRST LIGHT (certain audiovisual components) (C) 2025 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. 007 FIRST LIGHT, JAMES BOND, and related James Bond trademarks authorize d for use by IO Interactive A/S under license from Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. Developed in association with Delphi Interactive LLC. All Rights Reserved. Distributed in Asia by H2 Interactive Co., Ltd.

※ゲーム画面は一部海外版です。プレイする際は日本語にてお楽しみいただけます。

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※内容は予告なく変更になる場合があります。