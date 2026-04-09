ホロライブ・兎田ぺこら、新作『ポケモンチャンピオンズ』に挑戦 ガチ勢からの洗礼に「なんでいじめるの僕を」
「ホロライブ」所属のVTuber・兎田ぺこらさんが、9日までに自身のチャンネルを更新し、配信されたばかりのゲーム『ポケモンチャンピオンズ』をプレイ。ガチ勢からの厳しすぎる“洗礼”を受けた。
【動画】色違い統一パのガチ勢と当たるぺこらさん（2：32：26ごろ）
本作は「ポケットモンスター」シリーズのバトルに特化したゲームで、4月8日にNintendo Switch版がリリースされたばかりの最新作だ。
これまでに『ポケモンレジェンズ アルセウス』や『ポケットモンスター バイオレット』など、数々のシリーズ作を実況してきたぺこらさんも早速本作をプレイするが、手持ちポケモンを全て色違いで統一した明らかな“ガチ勢”たちと当たってしまい、圧倒的な強さに驚愕。「なんでいじめるの僕を…」と落ち込んでしまう場面もあった。
リリース初日から白熱のバトルを見せてくれたぺこらさんへ、ファンからは「ぺこちゃんポケモンチャンピオンズめっちゃ楽しいぺこね」「読み合いがあってもなくても楽しければそれが一番」「ポケモンのランクマはなんとなく敷居が高いイメージだったけどこれは気軽のやれそうでいいね」などの声が上がっている。
引用：YouTubeチャンネル「Pekora Ch. 兎田ぺこら」
【動画】色違い統一パのガチ勢と当たるぺこらさん（2：32：26ごろ）
本作は「ポケットモンスター」シリーズのバトルに特化したゲームで、4月8日にNintendo Switch版がリリースされたばかりの最新作だ。
これまでに『ポケモンレジェンズ アルセウス』や『ポケットモンスター バイオレット』など、数々のシリーズ作を実況してきたぺこらさんも早速本作をプレイするが、手持ちポケモンを全て色違いで統一した明らかな“ガチ勢”たちと当たってしまい、圧倒的な強さに驚愕。「なんでいじめるの僕を…」と落ち込んでしまう場面もあった。
リリース初日から白熱のバトルを見せてくれたぺこらさんへ、ファンからは「ぺこちゃんポケモンチャンピオンズめっちゃ楽しいぺこね」「読み合いがあってもなくても楽しければそれが一番」「ポケモンのランクマはなんとなく敷居が高いイメージだったけどこれは気軽のやれそうでいいね」などの声が上がっている。
引用：YouTubeチャンネル「Pekora Ch. 兎田ぺこら」