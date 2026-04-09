CUTIE STREET佐野愛花「どっち似だと思う？」両親の結婚式ショット公開「美男美女すぎる」「遺伝子最強すぎ」と反響
【モデルプレス＝2026/04/09】8人組アイドルグループ・CUTIE STREET（キューティーストリート）の佐野愛花が4月7日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。両親の写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】ふるっぱー妹分「遺伝子最強すぎ」“美男美女”両親の結婚式ショット
佐野は「どっち似だと思う？」とつづり、写真を公開。ウエディングケーキに入刀している、タキシードとウエディングドレスに身を包んだ両親の姿を披露している。また「小さい頃はパパそっくりってずっと言われてたんだけど、大人になってママにも似てきたね〜って言われる なんか嬉しいね」と笑顔の絵文字を添えて、言葉通りの嬉しさを表現している。
この投稿にファンからは「美男美女の両親」「パパとママのいいところが合わさったのが愛花ちゃんだね」「2人ともお綺麗ですね」「遺伝子最強すぎ」「佐野家は顔が整ってる」などと注目が集まっている。（modelpress編集部）
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【写真】ふるっぱー妹分「遺伝子最強すぎ」“美男美女”両親の結婚式ショット
◆佐野愛花、両親の写真を公開
佐野は「どっち似だと思う？」とつづり、写真を公開。ウエディングケーキに入刀している、タキシードとウエディングドレスに身を包んだ両親の姿を披露している。また「小さい頃はパパそっくりってずっと言われてたんだけど、大人になってママにも似てきたね〜って言われる なんか嬉しいね」と笑顔の絵文字を添えて、言葉通りの嬉しさを表現している。
◆佐野愛花の投稿に反響
この投稿にファンからは「美男美女の両親」「パパとママのいいところが合わさったのが愛花ちゃんだね」「2人ともお綺麗ですね」「遺伝子最強すぎ」「佐野家は顔が整ってる」などと注目が集まっている。（modelpress編集部）
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