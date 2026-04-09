◆忘れな草賞・リステッド（４月１２日、阪神競馬場・芝２０００メートル）

血の勢いに乗っていく。アドマイヤシュラ（牝３歳、栗東・友道康夫厩舎、父エピファネイア）は阪神大賞典でコースレコードＶを飾ったアドマイヤテラ（牡５歳、栗東・友道康夫厩舎、父レイデオロ）の半妹。「改めて、この路線で見直したい」とオークス（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）を見据える友道調教師は、仕切り直しの一戦へ力を込める。

マイルだった前走のエルフィンＳは４着。直線で決め脚比べの競馬は、長くいい脚が武器だけに厳しかった。「距離不足でしたよね。レースセンスはあると思う」。初戦は１８００メートル戦で好位から馬群を割るように抜け出す優秀な内容。素質の一端はしっかり示している。

今週８日の栗東・ＣＷコースでは６ハロン８３秒１―１１秒１をマーク。仕上がりはいい。「なかなか体は増えてこないけど、いい動き。重い馬場でも反応していました」とトレーナー。春の盾を目指す兄を追いかけるように、樫への道を切り開く。（山本 武志）