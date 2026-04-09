建て替え工事のため、2021年から休場していた名古屋の瑞穂公園陸上競技場が完成し9日、カメラが中に入りました。19日には、名古屋グランパスのサッカーの試合も予定されています。一体どんな施設になったのでしょうか。

【写真を見る】“名古屋のスタジアム”どう変わった？5年かけて完成した ｢アジア大会｣メイン会場 屋根付き&背もたれも

名古屋の瑞穂公園陸上競技場は、老朽化のため2021年3月から休場。5年をかけて建て替え、3月末に完成しました。

約3万人収容可能なスタジアム 全席に屋根が！

かつてのスタジアムはメインスタンド以外は屋根がなく、Jリーグのホームスタジアムとしての基準を満たしていないほか、陸上のレーンの数は、国際大会の誘致で不利となる8つしかありませんでした。

今回お目見えした約3万人を収容できるスタジアムは、全ての席が屋根で覆われ、快適に観戦できるようになっています。



そして、陸上のレーンは9つに増えました。

長椅子→1人掛けの椅子に

椅子にも変化が…



バックスタンドは、長椅子で背もたれもありませんでしたが、新しいスタジアムは椅子にもこだわり、特別な席を除いてすべての席が1人掛けに。背もたれがあり、観戦に最適な環境です。

スタジアム3階のコンコースは、試合やイベントがない日には市民に開放され、ランニングやウォーキングなどで使えるということです。

最新設備が整ったロッカールーム

名古屋市の広沢一郎市長は、このスタジアムを本拠地とする名古屋グランパスの中村直志強化部長と一緒に、スタジアムの内部を見学しました。



最新の設備が整ったロッカールームや、三重県鈴鹿産の青々と茂った天然芝の新しいピッチに足を踏み入れました。アジア大会では、メイン会場として使われます。

アジア大会に向け広沢市長は…

（名古屋市 広沢一郎市長）

「世界中から本当に多くの方がいらっしゃるかと思う。一大イベントがここであるということを、是非 我々はPRしていきたい」



「アジア大会」は9月19日～10月4日、「アジアパラ大会」は10月18日～24日に開催。国内外から集まるトップアスリートたちが、熱戦を繰り広げます！