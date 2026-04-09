10年にわたりステージで育てられてきた音楽が、いまひとつの作品として世に放たれた。篠笛奏者・狩野泰一の最新アルバム『WORLD PEACE（ワールド・ピース）』が、4月8日（水）に発売された。

篠笛の響きに立ち返った最新作

本作は、篠笛という日本古来の楽器が持つ「呼吸」や「揺らぎ」、その響きそのものに深く向き合った作品である。世界30カ国以上で演奏を重ねてきた狩野泰一が、音楽を通して見つめ、感じ続けてきた感覚を、「平和・やすらぎ・共生」というテーマのもとに結晶させた。全13曲はいずれも、約10年にわたりライブで演奏を重ね、時間をかけて磨き上げられてきた楽曲だ。

篠笛と和太鼓を音楽の核に据え、そこにピアノが静かに呼応する編成は、音と音のあいだに豊かな奥行きを生み出す。旋律やリズムを誇張するのではなく、互いの音が空間に溶け合いながら進んでいくその佇まいは、聴く者の感覚を内側へと引き込み、静かな集中を促していく。

音の奥行きを描く、深度あるアンサンブル

和太鼓を担当するのは、元「鼓童」の中心的奏者として世界的に活躍してきた金子竜太郎。その一打一打は、篠笛の旋律を支える土台としてだけでなく、音楽全体に時間的・空間的な深みを与えている。ピアノには、ジャズを軸に多彩な表現を続ける林正樹が参加。旋律を前に押し出すのではなく、音の余白や陰影を丁寧に描き出すことで、アンサンブルに静かな崇高さをもたらしている。

さらにアルバムには、ギタリスト・柴田亮太郎とのデュオによる楽曲も収録された。篠笛とギターという最小限の編成が生む密度の高い音の対話は、アルバム全体の流れに呼吸の変化をもたらし、聴き手の感覚をより深い場所へと導いていく。

佐渡島と東京で体感する、音に身を委ねる時間

本作の発売を記念した全国ツアー「篠笛×和太鼓×ピアノ」〜和洋融合の響き〜 CD『WORLD PEACE』発売記念全国ツアー 2026も、5月より全国各地で開催される。

中でも注目されるのが、狩野泰一の拠点である新潟県・佐渡島での公演だ。5月17日（日）、アミューズメント佐渡 大ホールにて行われるこのステージは、長年にわたりこの地で音楽と向き合ってきた狩野にとって、特別な意味を持つ公演となる。作品の根底に流れる時間感覚や土地の記憶が、最も自然なかたちで立ち上がる一夜となりそうだ。

また、6月24日（水）・25日（木）には、東京・六本木 GT LIVE TOKYOにて2日間の公演を開催。狩野泰一（篠笛）、金子竜太郎（和太鼓）、林正樹（ピアノ）によるトリオ編成での演奏に加え、ステージ背面の270インチLEDビジョンでの演出もあり、これまでのコンサートではみられない演出も予定されており、没入型の体験ができることも期待される。さらに、東京公演は両日ともライブ配信を予定しており、会場と配信それぞれのかたちで音楽に心酔できる機会となる。

音が立ち上がり、空間を満たし、やがて静かに消えていく。その一連の時間すべてが体験として共有されるライブの場で、『WORLD PEACE』の音楽は、録音とは異なる輪郭を持って聴き手の前に現れるだろう。

音は、いま確かにここにある。狩野泰一『WORLD PEACE』は、篠笛の呼吸を通して、音楽を「体験する」ことの深さを静かに提示する作品だ。

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＜プロフィール＞

（左から、林 正樹、狩野泰一、金子竜太郎、柴田亮太郎）

狩野泰一 Yasukazu KANO（篠笛奏者、篠笛講師、音楽プロデューサー）

1987年「鼓童」に参加し1997年に独立。佐渡島に暮らしながら「篠笛」の新たな音世界を創って2005年にメジャーデビューし、多くのCD、楽譜集等を出版。これまで世界30カ国で2,000回を超える公演をし、音楽プロデュースも手がける。祭りを再興し、篠笛を広めるため、日本、世界各地で篠笛を伝え『篠笛 KANO メソッド』、ライブ等のYouTube動画も展開。南こうせつ、サリナ・ジョーンズ、中西圭三、河村隆一、等共演者多数。鼓童研修所講師。

金子竜太郎 Ryutaro KANEKO（和太鼓・チャッパ奏者、講師）

1987年より「鼓童」で中心的プレーヤーとして20年間活動し、作曲・演出も手がける。坂東玉三郎氏演出『アマテラス』では音楽監督を務めた。2007年独立。世界6大陸43カ国で公演。1988年、チャッパの独自奏法を考案・体系化し、現代の奏法として広く伝播。自然体で叩く「ゆるみ打法」を確立し、太鼓と人の本来の響きを追求しながら、国内外で1万人以上に指導している。鼓童研修所講師。

林 正樹 Masaki HAYASHI（ピアニスト、作曲家）

自作曲を中心とするソロでの演奏や、「間を奏でる」「林 正樹グループ」など自己のプロジェクトの他、ジャズを中心に、小野リサ、渡辺貞夫、椎名林檎など様々な音楽家とともに演奏活動を行っている。NHK大河ドラマ『べらぼう』『光る君へ』の劇中音楽の録音にも参加。作曲家としては、2021年公開の映画『すばらしき世界』（監督・脚本:西川美和、主演：役所広司）の音楽を担当し、第76回毎日映画コンクール音楽賞を受賞。

柴田亮太郎 Ryotaro SHIBATA（ギタリスト）

1975年東京生まれ。10代よりギターを始め、ポピュラー、ジャズ、クラシックを経て17歳でフラメンコギターに転向。1995年より5年間スペイン留学、マドリードを拠点に演奏活動を行い各メディアにも取り上げられる。帰国後はフラメンコを軸にジャズ、サルサ、ポップスなど幅広く活躍。作編曲、CM・TV出演多数。2022年にオリジナル作品集「Roundabout」を発表。現在はソロ活動と後進育成にも注力。

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＜商品情報＞

発売日：2026年4月8日（水）

タイトル：WORLD PEACE

アーティスト：狩野泰一

価格：￥3300（税込）

品番：YCCS‐10123

商品ページ：https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/discography/1214

Amazon：https://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0GKFGCXPK|B0GKFDSWZN

配信：https://KANOyasukazu.lnk.to/WORLD_PEACE

収録内容：

【収録曲】全13曲

01. 夜明け - Daybreak（作曲：金子竜太郎、狩野泰一）

02. 夜の海 - The Sea at Night（作曲：狩野泰一）

03. 泰平 - TAIHEI（作曲：狩野泰一、金子竜太郎）

04. Sunny Night（作曲：狩野泰一）

05. Sola（作曲：狩野泰一）

06. INOCHI（作曲：狩野泰一）

07. Shione（作曲：狩野泰一）

08. Soul Dance（作曲：金子竜太郎、狩野泰一）

09. 昇天 - Rising（作曲：狩野泰一、金子竜太郎）

10. MATSURI (with Taiko, Chappa, and Piano)（作曲：狩野泰一）

11. I・NO・RI (with Taiko and Piano)（作曲：狩野泰一）

12. KA! - Voice of the Earth（作曲：狩野泰一）

13. 縄文 - Jomon（作曲：狩野泰一）

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＜コンサート情報＞

CD『WORLD PEACE』発売記念 全国ツアー開催「笛×太鼓×ピアノ」〜和洋融合の響き〜

出演：狩野泰一（篠笛）、金子竜太郎（和太鼓）、林正樹（ピアノ）

5/08(金) 大阪 豊中市立ローズ文化ホール

5/10(日) 愛媛 新居浜市 あかがねミュージアム 多目的ホール

5/17(日) 新潟 佐渡市 アミューズメント佐渡 大ホール

5/29(金) 新潟 新潟市 東区プラザ ホール

5/30(土) 新潟 上越市 はーとぴあ中郷 ホール

5/31(日) 富山 鄢部市芸術創造センター「セレネ」大ホール

6/20(土) 宮城 仙台市 エルパーク仙台 スタジオホール

6/21(日) 福島 相馬市 音屋ホール

6/24(水) 東京 六本木 GT LIVE TOKYO 2DAYS（ライブ配信あり）

6/25(木) 東京 六本木 GT LIVE TOKYO 2DAYS（ライブ配信あり）

公演詳細については公式HPまで

https://yasukazu.com

＜関連リンク＞

狩野泰一 official X：https://x.com/KanoYasukazu

狩野泰一 official Facebook：https://www.facebook.com/kanoyasukazuMusic

狩野泰一 official Instagram：https://www.instagram.com/yasukazu_kano/

狩野泰一 official YouTube：https://www.youtube.com/c/KANOyasukazu

(執筆者: gallagherbros)