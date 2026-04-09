歌手加藤登紀子（82）が9日、東京・新宿のロシア料理店「スンガリー」で取材会を行った。店は加藤の生まれた満州（現中国東北部）から日本に逃げたロシア人のために両親が開店。それから約70年。ずっと親族が経営を引き継いでいる。

3月31日発売した新著「『ま・さ・か』の学校 ピンチはチャンス」（時事通信社）は人や歌との出会いをつづった。人では森繁久弥さん、宮崎駿さん、河島英五さんら。歌では「百万本のバラ」など、60年の歌手生活での「すべての出来事に大きな感謝を込めて」書いた“まさかの出会い”が231ページになっている。 世界に目を向けると、米国とイスラエルがイランに軍事作戦をするなど「まさか」なことが起こっている。「ビックリするようなふらちな時代です。でも、落ち込んでいないで発奮したい」。

加藤は昨年8月、生まれ育った中国・ハルビンでコンサートを行った。「中国で日本との間ですてきな未来像が浮かんでいた。希望でいっぱいでした。でも、そのことが（昨年）11月に急転直下、日本と中国の関係がおかしくなった」。昨年11月の衆院予算委で、高市首相が「台湾有事」発言をしたことに中国側が「内政干渉」だと反発。両国関係が一気に冷え込んでいる。

だが、その後で「『にもかかわらず』です。そんなことに参っているわけにはいかない」。著書のタイトルにある“ピンチはチャンス”と言わんばかりに前を向いた。

6月20日に東京国際フォーラムC、7月11日に千葉県文化会館でコンサート「明日への讃歌 ジーナの生きた100年」を開催する。