ニューストップ > 国内ニュース > 【速報】山陽自動車道の倉敷ジャンクション付近上りでトラックが横転… 【速報】山陽自動車道の倉敷ジャンクション付近上りでトラックが横転 車線規制（9日午後6時15分現在） 【速報】山陽自動車道の倉敷ジャンクション付近上りでトラックが横転 車線規制（9日午後6時15分現在） 2026年4月9日 18時21分 RSK山陽放送 リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 きょう（9日）夕方、山陽自動車道の倉敷ジャンクション付近の上りでトラックが横転する事故があり、午後6時15分現在、走行車線が規制されています。けが人がいるかどうかなどはわかっていません。 【地図を見る】 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【地図を見る】事故があった倉敷JCTの場所は… 「ビニールに包まれた遺体、チャックを開けると目をつぶり眠る娘が」事故で娘を失った小学校の元校長が訴える“命の尊さ”「父親である私のほうが代わりに死ねばよかった」【第2話】 「事件当日、息子は大好きなX JAPANの曲で目を覚まし、朝ごはんも食べずに家を出ていった」文化祭の日、息子（16）は見知らぬ少年に暴行を受け殺害された【大阪・少年暴行死事件①】