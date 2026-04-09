中東情勢をめぐる石川県内への影響です。アメリカ、イスラエルとイランが2週間の停戦に合意したものの、状況は混とんとしています。

これまで燃料費高騰の影響を受けてきた温泉旅館は、この状況をどう捉えているのか、取材しました。

加賀市山中温泉にある旅館「胡蝶」。

久々江龍飛フィールドキャスター「こちらの旅館の温泉を沸かすには大量の灯油が必要です。これまでの原油高騰は旅館にどのような影響を及ぼしているのでしょうか」

旅館「ボイラーをタイマーで運用し、灯油を節約」

胡蝶・三谷修司社長「灯油価格は納品業者の皆さんが努力してくれていて、補助金を使ったりという形で何とか、値段は安くはならないが、若干の値上げで何とか落ち着いている」

こう話す一方で、灯油の使用量を抑えるために工夫していることが。

ボイラー室に案内してもらいました。

胡蝶・三谷修司社長「お客さんがいない時間に、タイマーを使って一時的に止めて、お客さんが入り込みして、（風呂に）入られる時にタイマーで動かして、なるべく灯油とかを節約しながらやっている工夫をしている」

ホルムズ海峡の封鎖後、灯油価格の高騰により、1日のうちおよそ8時間はボイラーを止め、節約しているといいます。

3月の灯油の費用は前年比で約1割増加

しかし、3月かかった灯油の費用は、2025年の同じ月と比べておよそ1割増加。

さらに、4月分は2割の増加が見込まれていて、停戦の動きが紛争の終結につながるのか、予断を許さない状況が続きます。

胡蝶・三谷修司社長「停戦合意ということで、少しトンネルの出口が見えてきた。なるべくこれから好転していくことを願って、それを信じて、一生懸命頑張っている」

事態の進展に期待する一方、コストがかさみ苦境が続く温泉旅館。

山中温泉旅館組合の理事長でもある三谷さんには、苦しい中でも変わらぬ思いがあります。

胡蝶・三谷修司社長「近年もそうだし、色々と困難な時期があったが、とにかくこの山中温泉、加賀温泉全体の良さを全国、世界に発信するためにも、お客さんに温泉に入って喜んでもらえる。その一心で、歯を食いしばって、どんな困難にも負けずに頑張ってお客さんに喜んでもらえるように、時には身を削ってでも、頑張るという覚悟でやっている」

山中温泉では、湯をわかすのに重油を使用してる旅館もあり、ホルムズ海峡の封鎖前に比べて重油価格は1.5倍に高騰したということです。

山中温泉ではガソリン価格の高騰による客足の減少を防ごうと、ガソリン券付きのプランを打ち出す旅館もあるなど、ゴールデンウィークを前に、あの手この手で対策に乗り出しています。