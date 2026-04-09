

「Dyson HushJet Mini Cool ファン」（左から：インク／コバルト、ストーン／ブラッシュ、カーネリアン／スカイ）

ダイソンは、ダイソン初のポータブルハンディファン「Dyson HushJet Mini Cool（ダイソン ハッシュジェット ミニクール） ファン」を発表した。5月7日から、ダイソン公式オンラインストアで限定先行販売を開始する。5月20日から、家電量販店などで順次販売を開始する。

この製品は、夏のアクティブなライフスタイルのために設計された多機能なファンで、ハンディファンとして、ウェアラブルファンとして、そしてデスクファンとしても使用できる。重量は、わずか212gとスマートフォンほどの軽さで、最長6時間使えるバッテリーを搭載。昼夜を問わず、どんな場所でも涼しく快適に過ごすことができる。さらに、1分間に最大6万5000回転するブラシレスDCモーターによって、最大風速25m／秒ものパワフルな風を実現。5段階の風量調節に加えて、さらに強力なブーストモードで、仕事中や移動中のやさしい風から、猛暑時に頼れるパワフルな風まで、どんな環境でも最適な涼しさにカスタマイズできる。

ダイソンにおいて、38mmというのは特別な数字。これは同社が製品の小型化・軽量化・高性能化を追求してきた姿勢を体現するものであり、ダイソンのエンジニアリングDNAに刻み込まれている。38mmは腕時計の文字盤の直径と同程度であり、Dyson Supersonicヘアドライヤー、Dyson PencilVac、そして現在はHushJet Mini Cool ファンにも共通する直径とのこと。

ダイソンのHushJetプロジェクションは、最大25m／秒のパワフルな風で、すばやく涼しさを届ける。オフィスでも、通勤中でも、夏の音楽フェスでも、コートサイドでも、HushJet Mini Cool ファンが涼しい風を送り届ける。また、手持ちのハンディファンとしてはもちろん、デスクファン、ハンズフリーでの使用も可能になっている。

ダイソンは、パワフルな風だけでなく、快適な運転音の質にもこだわった。HushJetノズルで周波数を低減し、耳につく高音やモーターのうなる音も解消することで、パワフルさと快適な音質を両立した。

［小売価格］オープン価格

［発売日］5月20日（水）

ダイソン＝https://www.dyson.co.jp/ja