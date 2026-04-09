全国の書店員が最も売りたい本を選ぶ「２０２６年本屋大賞」（同賞実行委員会主催）は９日、朝井リョウさん（３６）の「イン・ザ・メガチャーチ」（日本経済新聞出版）に決まった。

２位は佐藤正午さんの「熟柿（じゅくし）」（ＫＡＤＯＫＡＷＡ）、３位は村山由佳さんの「ＰＲＩＺＥ―プライズ―」（文芸春秋）。翻訳小説部門１位は、仏の作家メリッサ・ダ・コスタさんの「空、はてしない青」（講談社、山本知子訳）だった。

いまの時代に、人を動かすもの

３度目のノミネートで大賞を射止めた朝井さんはスピーチで、「一人で書く小説は偏りがあるが、自分が書けない作品と並ぶことで、その偏りを大事にできる。偏りが詰まった書店という場所を守っている皆様に感謝したい」と語った。

受賞作は「推し活」などによって築かれるファンダム（熱狂的なファンのコミュニティー）経済を、ブームを仕掛ける側やファンなどの視点から捉えた。「いまの時代に、人を動かすものとは何かを描きたかった」。現代社会のひずみや、翻弄（ほんろう）される人々の孤独感をクリアに描き出した。

小学生で文学賞への投稿を始め、早稲田大在学中の２００９年に作家デビュー。１３年には平成生まれで初の直木賞作家となるなど、若い頃から才能を評価されてきた。近年は「読者の存在を意識せずに書けるようになった」という。「受賞によって『もっと自由でいい』と言われた気がしている」と飛躍を誓った。