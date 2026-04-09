東京から新幹線で約2時間半の石川県金沢市に、金沢21世紀美術館がある。年間200万人近くの来館者数を誇る人気ミュージアムだ。二代目の館長を務めていた美術評論家の秋元雄史さんは「金沢21世紀美術館をより発展させるために私が進めたのが、金沢市民と関係をさらに深め愛される美術館にしていくことと、金沢の伝統文化である工芸との距離を近づけることだった」という――。

※本稿は、秋元雄史『芸術の価値とは何か』（中公新書ラクレ）の一部を再編集したものです。

写真＝共同通信社 2027年度に長期休館する方針の「金沢21世紀美術館」（＝2025年2月25日午前、金沢市） - 写真＝共同通信社

■「新しい文化」を金沢から発信

私は2006年にベネッセコーポレーションを退職すると、その翌年から約10年間、金沢21世紀美術館の館長を務めることになります。ここでもまた、私はアートの「反資本主義」的なパワーを実感させられることになります。

金沢は、加賀百万石の伝統を受け継ぐ文化都市として知られています。この街を初めて訪れたとき、古き良き日本の文化と、美しい街並みに深い感銘を受けました。しかし、同時に「歴史が豊かだからこそ新しいものが入りにくい」という課題も肌で感じていました。歴史都市や文化都市という肩書きだけでは、持続的に街が魅力を保つことは難しいのではないか。

そこで現代アートの出番です。現代アートは時に難解で、観る人を戸惑わせます。だからこそ、私は現代アートを通じて「新しい文化」をこの街から発信できるのではないかと考えました。単に美術館を運営するというより、金沢という街全体を変革していく挑戦でもあったのです。

このとき、私の頭にあったのは、直島の「家プロジェクト」同様、アートを外部から人を呼び込む手段にするのではなく、金沢の人々にとって魅力的な街をつくるための触媒にしたい、ということでした。

■工芸との距離を近づける

私が館長に就任したとき、金沢21世紀美術館はすでに完成していました。設計を手がけたのは、建築ユニットSANAAです。彼らは、美術館を単なる観光名所ではなく、街の一部として機能させることを目指し、内と外を隔てない開放的な空間づくりを徹底しました。その結果、どこからでも出入りできる、円形で、ガラス張りの美術館が誕生したのです。

初代館長の蓑豊氏と当時チーフ・キュレーターの長谷川祐子氏やスタッフたちによって年間100万人を超える来場者が訪れる美術館が完成していたのです。私はそれをさらに拡張していく一方で、より地元の人々に愛される美術館にしていくことを目指しました。

初期のメンバーによって国際的な評価を得て成功を手に入れた金沢21世紀美術館をより発展させるために私が進めたのが、金沢市民と関係をさらに深め愛される美術館にしていくことと、金沢の伝統文化である工芸との距離を近づけることでした。工芸は金沢にとって重要な芸術であり、同時に産業でもあります。多種多様な工芸が存在しているだけでなく、職人や作家の数も京都、東京に次いで多いところです。「伝統文化のまち」、「工芸のまち」というのが金沢の都市イメージです。しかし時代の流れに逆らえず、ジリジリと衰退してきていました。

■アートを「街全体を変える力」として活用

そこで私が進めたのが、工芸を現代化しつつ、改めて金沢の文化として盛んにしていくということでした。伝統工芸に敬意を払いつつ、新しくしていけるところは新しくしていくというものでした。金沢21世紀美術館の活動のなかで行った部分もありましたが、それよりも美術館の外で、金沢市工芸協会や金沢青年会議所などの各団体と協働して工芸の振興を推進していきました。

実施した事業には「金沢・世界工芸トリエンナーレ」、「かなざわ燈涼会」、「金沢21世紀工芸祭」、「KOGEI Art Fair Kanazawa」、「GO FOR KOGEI」などがあり、「GO FOR KOGEI」は、私が美術館の館長を退いてから立ち上げたものでした。「KOGEI Art Fair Kanazawa」「GO FOR KOGEI」は、今も関わり、継続している事業です。もはや私にとって金沢の工芸への関わりはライフワークのようになっています。

元々あった文化の力を見直して今の時代に合わせて再生して次の時代へつなげていくことは、今生きる者の務めでもあるでしょう。ここにしかないものを大事にしてこそ文化のオリジナリティは保てるのです。

金沢の工芸の取り組みは、直島と同じく、「ローカル化」を重視した点にあります。資本主義の主流である「マーケット化」や「グローバル化」とは一線を画し、地域の歴史や文化を尊重しながら、そこに現代アートという新しい要素を融合させていく。このアプローチは、単にアートを「消費する対象」として扱うのではなく、街全体を変える力として活用するものでした。

写真＝iStock.com／TkKurikawa ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／TkKurikawa

■年間200万人以上の来館者を誇る

面白いことをやっていれば、結果的に金沢でも自然に人は集まってきました。観光客を誘致するためにマーケティングのコンサルタントを外部からわざわざ招聘する必要はありません。まずは「住民ファースト」を第一に考え、彼らが暮らしていて楽しい街や魅力的な場所をつくること。そして、歴史ある街に現代的な視点を取り込むことで、東京とも大阪とも違う、文化都市・金沢ならではの独自性を生み出すこと。金沢21世紀美術館はその変革のシンボルであり、新たな「ローカル化」の中心地でもありました。

幸いなことに、私が館長を務める間に、金沢21世紀美術館は金沢市民にとって誇りを持ち、愛着を感じられる場所になってくれました。その結果、同館は地方美術館としては異例となる、年間200万人以上の来館者数を誇る日本屈指の人気ミュージアムへと成長していったのです（※）。

※編集部註：2024年度の来館者数は約190万人（「2024年度 金沢21世紀美術館年報」より）

金沢21世紀美術館は、歴史ある街に現代アートという新しい風を吹き込むことで、過去と未来をつなぐ橋渡しをしました。そして現代アートによって培った現代的な視点から伝統工芸を見直すことでさらに金沢の工芸を前進させる契機になったのです。その試みは継続していますが、ローカルな視点を大切にしながらも、世界性を持つというバランス感覚のなかで実現されつつあるのです。その根底には、直島でのプロジェクト同様、「反資本主義」的な発想が貫かれています。

■芸術の本来の姿は「反グローバル」「反資本主義」

現代アートに関わるなかで私がたびたび感じるのは、アートが資本主義やグローバリズムの論理にどれだけ取り込まれても、アートには本質的にそれらに抗う力が宿っているということです。その理由は、アートがもともとその両面をもつものであり、ひとつの正解に縛られない曖昧な存在だからです。

秋元雄史『芸術の価値とは何か』（中公新書ラクレ）

資本主義が効率や画一的な価値を求めるのに対し、アートには即効性がなく、その解釈は鑑賞者に委ねられます。それと同時に、アーティスト個人の視点や体験をアウトプットした究極の「ローカル」な存在でもあります。だからこそ、反グローバル的、反資本主義的な社会政策とも相性が良いという一面をもつのでしょう。

私の直島や金沢での取り組みは、現代アートや工芸を媒介にして街の価値を高めるプロジェクトでした。しかし、その目的は単に観光客を呼び込むことやアートの市場価値を高めることではなく、「そこに暮らす人々にとって魅力的な街をつくること」にありました。つまり、徹底した「ローカル化」を推し進めたのです。観光客にとって楽しい場所をつくるのではなく、住民が誇りを持ち、心地よく暮らせる街をつくる。それが結果的に外部からも注目を集め、経済的な成功につながるという逆転の発想でした。

■現代アートが社会にもたらす価値

私は、直島や金沢での取り組みを通じて、アートと街づくりの相性の良さを肌で実感してきました。アートを媒介にすることで、資本主義の枠組みを超えた、持続可能な街づくりが可能になることも学びました。

現代アートが社会にもたらす価値は、単に市場での取引価格や観光収益だけでは測れません。それは、住民が自分たちの街に誇りを持ち、未来に向けて新しい可能性を感じられるような場所をつくる力です。反グローバル、反資本主義という姿勢は、アートが本来持つ力を最大限に引き出すための手段であり、それが直島や金沢の成功の鍵だったのではないかと私は思います。これからの街づくりにおいても、アートが果たす役割はますます重要になっていくことでしょう。

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秋元 雄史（あきもと・ゆうじ）

美術評論家

1955年東京生まれ。東京藝術大学美術学部絵画科卒業後、作家活動をしながらアートライターとして活動。1991年福武書店（現・ベネッセコーポレーション）に入社、直島のアートプロジェクトを担当。開館時の2004年より地中美術館館長／公益財団法人直島福武美術館 財団常務理事に就任、ベネッセアートサイト直島・アーティスティックディレクターも兼務。2007年 金沢21世紀美術館 館長、2015年東京藝術大学大学美術館 館長・教授、2018年練馬区立美術館 館長を歴任。著書に『直島誕生』『おどろきの金沢』『アート思考』等がある。

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（美術評論家 秋元 雄史）