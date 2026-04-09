1児の母・長谷川理恵、米粉の皮で作った手作り餃子公開「グルテンフリーで身体に良さそう」「綺麗な包み方」と反響
【モデルプレス＝2026/04/09】モデルの長谷川理恵が4月8日、自身のInstagramを更新。米粉の皮で作った手作り餃子を公開した。
【写真】52歳ママモデル「綺麗な包み方」米粉の皮で作った手作り餃子
長谷川は「葉ニンニクが手に入ったので細かく刻んで餃子に」「餃子の皮は米粉 軽いので気に入ってます」とコメント。材料を写した写真や、形よく包まれたたくさんの手作り餃子とこんがりと焼いた後の餃子を公開した。
この投稿に、ファンからは「グルテンフリーで身体に良さそう」「ヘルシー」「綺麗な包み方」「焼き色に食欲そそられる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】52歳ママモデル「綺麗な包み方」米粉の皮で作った手作り餃子
◆長谷川理恵、手作り餃子公開
長谷川は「葉ニンニクが手に入ったので細かく刻んで餃子に」「餃子の皮は米粉 軽いので気に入ってます」とコメント。材料を写した写真や、形よく包まれたたくさんの手作り餃子とこんがりと焼いた後の餃子を公開した。
◆長谷川理恵の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「グルテンフリーで身体に良さそう」「ヘルシー」「綺麗な包み方」「焼き色に食欲そそられる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】