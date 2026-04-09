佐藤晴美、ヘソ出しショートパーカーから美腹筋チラリ「異次元のスタイル」「おしゃれ上級者」と反響
【モデルプレス＝2026/04/09】モデルの佐藤晴美が4月7日、自身のInstagramを更新。ショート丈のパーカーを着用したヘソ出しのコーディネートを公開した。
【写真】30歳LDH所属美女「おしゃれ上級者」驚きの美腹筋披露
佐藤は、ショート丈のパーカーをフードをかぶって着用し、ジャケットを羽織り、デニムパンツにブーツを合わせたコーディネートを公開。引き締まった腹筋を見せている。
この投稿に、ファンからは「おしゃれ上級者」「かっこよすぎ」「異次元のスタイル」「素敵な腹筋に目が釘付け」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】30歳LDH所属美女「おしゃれ上級者」驚きの美腹筋披露
◆佐藤晴美、ヘソ出しコーデ公開
佐藤は、ショート丈のパーカーをフードをかぶって着用し、ジャケットを羽織り、デニムパンツにブーツを合わせたコーディネートを公開。引き締まった腹筋を見せている。
◆佐藤晴美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「おしゃれ上級者」「かっこよすぎ」「異次元のスタイル」「素敵な腹筋に目が釘付け」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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