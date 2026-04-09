東海オンエア・ゆめまる、全身赤の衝撃ショット公開「どういう状況？」「新築の家でこれをやる勇気すごい」とファン衝撃
【モデルプレス＝2026/04/09】東海オンエア・ゆめまるが4月7日、自身のInstagramを更新。全身が赤く染まった衝撃的な姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】東海オンエアメンバー「どういう状況？」新居で“全身赤”の衝撃ショット
4月4日の投稿で髪色がピンクになった姿を披露していたゆめまる。今回の投稿では「みんなは慰める？」とつづり、真っ赤なズボンを履き、顔や裸の上半身を真っ赤に染めた全身が赤くなっている姿を公開した。壁の前で腕を組む姿や、窓際で両手を上に上げる姿、不敵な笑みを浮かべながらカメラに向かってくる姿など、独特の世界を表現している。
また「撮影協力者 ＠aura＿of＿cold」と友人でアーティストのアウラ氏にメンションし、撮影に協力してもらったことを明かしている。
この投稿に「どういう状況？」「もちろん慰めるよ」「新築の家でこれをやる勇気すごい」「シミになったら自分なら泣く」などと話題が集まっている。
ゆめまるは2021年6月、結婚と妻の妊娠を発表。同年10月には第1子、2024年12月には第2子の誕生を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】東海オンエアメンバー「どういう状況？」新居で“全身赤”の衝撃ショット
◆東海オンエア・ゆめまる、新居での衝撃的な姿公開
4月4日の投稿で髪色がピンクになった姿を披露していたゆめまる。今回の投稿では「みんなは慰める？」とつづり、真っ赤なズボンを履き、顔や裸の上半身を真っ赤に染めた全身が赤くなっている姿を公開した。壁の前で腕を組む姿や、窓際で両手を上に上げる姿、不敵な笑みを浮かべながらカメラに向かってくる姿など、独特の世界を表現している。
◆ゆめまるの新居が話題
この投稿に「どういう状況？」「もちろん慰めるよ」「新築の家でこれをやる勇気すごい」「シミになったら自分なら泣く」などと話題が集まっている。
ゆめまるは2021年6月、結婚と妻の妊娠を発表。同年10月には第1子、2024年12月には第2子の誕生を報告した。（modelpress編集部）
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