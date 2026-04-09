しみけんと“事実婚解消”はあちゅう、長男小学校入学式の家族3ショットに反響「素敵すぎる」「息子さん大きくなった」
【モデルプレス＝2026/04/09】ブロガー・作家のはあちゅうが7日、自身のInstagramを更新。長男と、長男の父親で元セクシー男優のしみけんとの家族ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】元セクシー男優「素敵すぎる」事実婚解消の相手＆入学式の息子との家族ショット
はあちゅうは「入学式の家族写真。6年後に同じ場所、同じポーズで撮れたらいいなぁ...。（やってくれるかなぁ...）」と綴り、桜並木の下で撮影された家族写真を投稿。事実婚を解消したしみけん、そしてスーツ姿の長男とともに並び、長男の手を優しく握るはあちゅうの隣でしみけんが笑顔で息子の肩を抱いている。
この投稿は「素敵すぎる」「最高の家族ショット」「息子さん大きくなった」「笑顔が素敵で、幸せのお裾分けをいただいた気分」「しみけんさん本当に嬉しそう」「6年後の再現ショット、今から楽しみ」「ずっと仲良し家族、素晴らしい」などと反響を呼んでいる。
はあちゅうは、2018年にしみけんとの結婚（事実婚）を報告し、2019年9月に第1子を出産。2022年9月27日に「離婚のご報告」と題したブログにて「この度、夫との事実婚関係を解消したことをご報告させていただきます」と報告していた。（modelpress編集部）
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【写真】元セクシー男優「素敵すぎる」事実婚解消の相手＆入学式の息子との家族ショット
◆はあちゅう、息子入学で家族ショット披露
はあちゅうは「入学式の家族写真。6年後に同じ場所、同じポーズで撮れたらいいなぁ...。（やってくれるかなぁ...）」と綴り、桜並木の下で撮影された家族写真を投稿。事実婚を解消したしみけん、そしてスーツ姿の長男とともに並び、長男の手を優しく握るはあちゅうの隣でしみけんが笑顔で息子の肩を抱いている。
◆はあちゅうの投稿に反響
この投稿は「素敵すぎる」「最高の家族ショット」「息子さん大きくなった」「笑顔が素敵で、幸せのお裾分けをいただいた気分」「しみけんさん本当に嬉しそう」「6年後の再現ショット、今から楽しみ」「ずっと仲良し家族、素晴らしい」などと反響を呼んでいる。
はあちゅうは、2018年にしみけんとの結婚（事実婚）を報告し、2019年9月に第1子を出産。2022年9月27日に「離婚のご報告」と題したブログにて「この度、夫との事実婚関係を解消したことをご報告させていただきます」と報告していた。（modelpress編集部）
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