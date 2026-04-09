香坂みゆき、フライパンいっぱいの大量生姜焼き披露「これぞ男子飯」「白米のおかわり必須」と反響
【モデルプレス＝2026/04/09】歌手でタレントの香坂みゆきが4月7日、自身のInstagramを更新。ボリュームたっぷりの手作りの料理を公開した。
【写真】63歳女優「ボリューム感に元気が出る」フライパンいっぱいの“男子飯”
香坂は「男子飯 大量の生姜焼き〜」とつづり、調理中のフライパンの様子を投稿。フライパンいっぱいの豚肉に、タレがしっかりと絡まった大量の生姜焼きを披露した。「＃おうちご飯」とハッシュタグを添え、豪快かつ愛情たっぷりの家庭の味を公開している。
この投稿に、ファンからは「最高に美味しそう」「これぞ男子飯」「ボリューム感に元気が出る」「お腹空いてきた」「いい匂いがしてきそう」「白米のおかわり必須」などと反響が寄せられている。
香坂は1994年に元タレントの清水圭さんと結婚。1997年に長男、2002年に次男が誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】63歳女優「ボリューム感に元気が出る」フライパンいっぱいの“男子飯”
◆香坂みゆき、豪快な男子飯を披露
香坂は「男子飯 大量の生姜焼き〜」とつづり、調理中のフライパンの様子を投稿。フライパンいっぱいの豚肉に、タレがしっかりと絡まった大量の生姜焼きを披露した。「＃おうちご飯」とハッシュタグを添え、豪快かつ愛情たっぷりの家庭の味を公開している。
◆香坂みゆきの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「最高に美味しそう」「これぞ男子飯」「ボリューム感に元気が出る」「お腹空いてきた」「いい匂いがしてきそう」「白米のおかわり必須」などと反響が寄せられている。
香坂は1994年に元タレントの清水圭さんと結婚。1997年に長男、2002年に次男が誕生した。（modelpress編集部）
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