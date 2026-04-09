貴重になったお手頃価格のコンバーチブル

最近は、オープンカーがすっかり少なくなった。お手頃なコンバーチブルが、かつては複数存在したのに。日産マーチ（マイクラ）にも、ソフトトップ仕様が存在したほど。もっと高く評価するべきだったと、今頃になって思う。

【画像】驚くほどの安定感 ミニ・クーパー・コンバーチブル 現実予算で狙えるオープンカーたち 全142枚

最近の若者は、日産ジュークなどが牽引した、小さなクロスオーバーを選ぶようになった。沢山の陽光は、パノラミック・ガラスルーフで浴びれるようになった。



ミニ・クーパー S コンバーチブル（欧州仕様）

それでも、英国市場には素晴らしい2台が生き残っている。1つは、マツダMX-5（ロードスター）。131psの1.5Lエンジン仕様なら、2万8585ポンド（約600万円）から我が物にできる。インフレを踏まえると、発売当初よりコスパは高い。

4代目のミニにも、ソフトトップ仕様がある。クーパー C コンバーチブルなら、2万8955ポンド（約608万円）から。2.0Lのターボエンジンで163psあり、リアシートも備わり、ロードスターより普段使いしやすい。クルマとの一体感では、届かなくても。

一面の銀世界でもオープン・ミニは楽しい？

3000ポンド（約63万円）上乗せすれば、今回お借りした203psのクーパー Sへステップアップできる。トランスミッションは7速デュアルクラッチで、シフトパドルはオプションだが、オープンのミニはすこぶる楽しい。それでは、一面の銀世界では？

2026年におけるオープンカーの特別さを考えれば、ソフトトップを閉じたまま、という選択はない。ノキアン・ハッカペリッタという、スタッドレスタイヤも履いている。



ミニ・クーパー S コンバーチブル（欧州仕様）

ダッシュボード上の真ん丸なタッチモニターには、「オープンタイマー」という、ソフトトップを折り畳んでいた時間を測る機能がある。このクルマの場合、工場をラインオフ後、22時間弱しか開いていないらしい。まだまだ短い。

氷点下16度のスカンジナビア半島で、今回はその時間を可能な限り伸ばそうと思う。防寒着を着込んで、手袋をつけて、冒険してみようじゃないか。

凍結した湖でドリフトを楽しめる北欧

4代目ミニ・クーパー・コンバーチブルは、グレートブリテン島南部のオックスフォード工場で作られている。ボンネット内に収まるB48型4気筒ターボは、中部のバーミンガム工場で組み立てられている。ボディは、南部のスウィンドン工場製だ。

10年ぶりとなる英国製のミニだが、筆者がやって来たのはノルウェー中部のトロンハイム。2時間ほど走り、ウインタースポーツが盛んなスウェーデンのオーレを目指そうと思う。ルートは単純。E14号線を、ひたすら東へ向かうだけだ。



ミニ・クーパー S コンバーチブル（欧州仕様）

北欧では、凍結した湖でドリフトを楽しむイベントが盛ん。中古のトヨタ86やポルシェ911などが、豪快に雪けむりを上げながらテールスライドしている。運が良ければ、オーロラも見れるらしい。オープンカーなら、直接その光をまぶたに焼き付けられる。

代名詞といえる敏捷性は健在

クーパー Sは、フィンランド製スタッドレスを履きこなす。森の中を進んでいると、突然ヘラジカが車道へジャンプ。慌ててステアリングを切り避けるが、頼もしいグリップ力で事なきを得た。「エルクテスト」を、公道ですることになるとは。

ルーフが切り取られたコンバーチブルでも、ミニの代名詞といえる敏捷性は健在。素早く回頭し、リアタイヤが身軽に追従していく。太いセンターピラーがなく、視界は広い。BMWへ通じるような、低いドライビングポジションが心地良い。



ミニ・クーパー S コンバーチブル（欧州仕様）

試乗車にはシフトパドルがなく、7速デュアルクラッチATのギアは自ら選べない。それでもマッピングが緻密で、さほどもどかしい思いはしないで済む。

撮影：ファビアン・キルヒバウアー（Fabian Kirchbauer）

この続きは、ミニ・クーパー・コンバーチブルで氷上ドリフト（2）にて。