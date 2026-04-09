ツーハッチのブラモネに新作♡体型カバーできる盛れる水着

理想のスタイルを叶えたい方に♡ツーハッチから、人気シリーズ「ブラモネ」の機能を搭載した新作水着が登場しました。バストメイクと体型カバーを同時に叶える設計で、着るだけで美シルエットが完成。写真映えも意識した今っぽいデザインで、夏のリゾートシーンをもっと楽しめる一着です♪

2カップ盛りで美バスト♡

「≪2cup盛り≫ブラモネオフショルダービキニ3点セット」は9,980円（税込）。ワイヤー入りモールドカップと取り外し可能パッドにより、自然な2カップアップを実現します。

バストの横流れやボリューム不足をカバーしながら、メリハリのある美しいラインをキープ。水着でもしっかりバストメイクしたい方にぴったりです。

HEAVENJapanどんとこいブラに春新色登場♡グラマーバストを美しく整える優秀ブラ

体型カバーも叶える設計

トップスは2WAY仕様のオフショルデザインで、二の腕をふんわりカバー。バックのレースアップで華奢見えも叶えます。

ショーツは前後ギャザー入りでお腹やヒップラインを自然にカバー。さらにフレアパンツ付きで太ももラインもすっきり見せてくれる、安心感のある3点セットです。

選べるカラー＆サイズ展開

カラーはトップスがブラック・ホワイト、ボトムスはブラック・キャメル・ブラウン・カーキの組み合わせで全8タイプ。

サイズはトップスがAB70・AB75・CD65・CD70・CD75・EF65・EF70・EF75、ボトムスはM・L展開。自分に合ったサイズとカラーを選べるのも魅力です。

自分らしく盛れる水着

ツーハッチのブラモネ水着は、スタイルアップと安心感を両立した優秀アイテム♡露出を抑えながらも女性らしいシルエットを叶え、誰でも自信を持って着こなせるデザインです。

夏のお出かけや旅行に向けて、自分らしく楽しめる一着を取り入れてみてください♪