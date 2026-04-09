人気総合格闘家の萩原京平（30）が9日、みずほペイペイドームでのソフトバンク―西武戦のセレモニアルピッチに登板した。自身のラッキーナンバー「2」を並べた背番号「22」のユニホームでマウンドに上がるとノーバウンドのストライク投球で会場を盛り上げた。

「緊張したっすよ。格闘技の試合では緊張したことないけど、最近で一番、緊張したかも。傾斜で投げたの初めてやったし」

ブルペンでは中継ぎ右腕の伊藤優輔に投げ方を教わった。セレモニアルピッチの登板は初体験だったが「球団の方にグラブを借りて練習せずに行きましたよ」と強心臓は健在だった。

小学生時代は、軟式野球クラブのキャッチャーだった。兄、弟ともに鶴岡東高（山形）で甲子園に出場したが自身はラグビーに打ち込んだあとに格闘技に目覚めた。「兄弟が行けないとこに行ってもうた」と笑っていた。

4月12日にマリンメッセ福岡での「大和開発 presents RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA」に参戦する。「いい経験をさせてもろうたんで本職の方では福岡の見てる方が爆発するくらい盛り上がる試合をしたいと思います」。そう快に決意を示した。