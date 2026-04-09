タレントのビビる大木（51）が9日、自身のX（旧ツイッター）を更新。この日、再来年2028年に放送する大河ドラマ（日曜後8・00）第67作が、ジョン万次郎を主人公とした「ジョン万」に決定したことを受け、喜びをつづった。

大の万次郎好きで知られる大木。「つ、ついに！ジョン万次郎が2028年大河ドラマに！！」と大興奮。「マジでウルウル涙ものです」と涙を浮かべた絵文字付きでつづった。

大木は2013年に高知県土佐清水市にあるジョン万次郎資料館の名誉館長に就任している。「2013年からジョン万次郎資料館名誉館長となり、ジョン万次郎という人間をもっともっと知ってもらいたいと努めてまいりました。自分のことより嬉しい気がしてます 土佐清水のみなさんとも“いつか大河ドラマにしたいね！”と話していたので 嬉しい！嬉しい！嬉しい！」と喜びを爆発させた。

「ジョン万次郎の人生を再現できるのは大河ドラマしかないと思っていたから、とても嬉しい！」と感動しきり。TBS「ラヴィット！」のライブで万次郎に扮（ふん）した自身とお笑いコンビ「なすなかにし」とのスリーショットを投稿し、「ジョン万次郎と写真に写るなすなかにしの2人も嬉しそうで何よりです」とつづった。