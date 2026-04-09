野菜やトイレットペーパー・洗剤など日用品をお得にキャッチ「クレーンゲームスーパー」登場　5円玉・10円玉で遊べるゲームも

今、クレーンゲームでスーパーの食材などがゲットできる専門店が登場し、注目されています。

幅広い世代に人気のクレーンゲーム。

都内の専門店には魅力的な景品が並び、大勢の客でにぎわっていました。

その一角に一風変わったコーナーが…。

景品になっていたのは日用品。さらに白菜やオレンジなどの野菜や果物まで景品として並んでいました。

エブリデイ多摩ノ国店・中村秀夫代表：

クレーンゲームで食品、洗剤、トイレットペーパーなどがたくさん取れるようなクレーンゲームスーパー。

店によると、下の階にあった大きなスーパーが閉店。

買い物をする場所がないということで、2025年12月にこの「クレーンゲームスーパー」をオープンしたといいます。

スーパーというだけあって、店内には取った景品を入れていく大きな買い物かごや袋詰めコーナーも。

中村代表は「クレーンゲームスーパーという限りは、お安く取れないと意味がないということで、とても簡単になっている」といいます。

クレーンゲームスーパーでは、どの台も1回100円。

訪れた人たちは夢中になる姿も。

1.5リットルの飲み物2本セットを狙う親子。

輪にフックを引っかけて引っ張り上げれば獲得です。

無事にゲット！買い物かごはたくさんの食料品でいっぱいになっていました。

中には野菜・果物キャッチャーに挑戦する人も。

「楽しみながら野菜を取れるので、最近の野菜の高騰を考えると安い方なのかなと」と話していました。

この店ではクレーンゲームを通じて、経済的な部分でも支援していきたいとしています。

エブリデイ多摩ノ国店・中村秀夫代表：

楽しく遊びながら節約して、笑顔になっていただくというコンセプト。

子供が楽しんでいたのは、何と100円で8回も遊べるキャッチャー。

おやつをゲットです。

さらに、驚きの値段、5円玉や10円玉で遊べるゲームも。

あまりにお得なクレーンゲーム。

こんなに安くて大丈夫なのか代表に聞いてみると…。

エブリデイ多摩ノ国店・中村秀夫代表：

（Q.こんなに安くて大丈夫？）取られすぎの部分もあるが社会貢献・地域貢献としていいと思う。