全面進化でアップデート

日産は、同社の電動化戦略「ニッサン インテリジェント モビリティ」を象徴するクロスオーバーEV「アリア」の大幅改良モデルを2026年2月20日に、上級グレードの「アリアNISMO」を3月19日に発売しました。

この新型は、2021年の登場から約4年を経て、内外装のデザインから機能性に至るまで多岐にわたるアップデートが施されています。

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最も目を引くのは、エクステリアデザインの一新です。特にフロントフェイスは印象を大きく変え、従来モデルで特徴的だったブラックのシールド部分をボディと同色にすることで、より一体感のあるクリーンな佇まいを実現しました。

日産のデザインアイデンティティであるVモーションは車両の外側へ移動し、シンプルながらもワイドで力強い存在感を放っています。これは同社が掲げるデザイン哲学「タイムレス ジャパニーズ フューチャリズム」の新たな表現といえるでしょう。

足元には、アルミと樹脂を組み合わせた新デザインの20インチコンビネーションホイールが採用されました。繊細な意匠がクルマ全体の塊感と対比をなし、洗練された美しさを際立たせています。

ボディカラーには、オーロラの光に着想を得た新色「翡翠乃光（ヒスイノヒカリ）」が設定されました。これは新色の「プラズマグリーン」と「ミッドナイトブラック」を組み合わせた2トーンカラーで、EVならではの静けさと力強さを表現しています。このほか、1種類の2トーンと5種類のモノトーンカラーが用意され、幅広い選択肢を提供します。

インテリア空間は、従来から評価の高かったラウンジのような心地よさを継承しつつ、新たなコーディネーションとして「ホワイト／グリーン」の内装色が追加されました。新開発の落ち着いた色調のグリーン上級レザーとライトグレーの組み合わせが、モダンで先進的な世界観を創出しています。

見た目の変化だけでなく、走行性能や機能面でも大幅な進化を遂げています。走行面では、日本の道路環境に合わせてサスペンションのセッティングを再最適化しました。これにより路面からの入力を巧みに吸収し、乗員が感じる揺れや振動を低減。元来の静粛性と相まって、長距離移動でも疲れにくい、より上質で洗練された乗り心地が実現されています。

また、運転支援機能として「インテリジェント ディスタンスコントロール」が新たに搭載され、高速道路だけでなく一般道での加減速シーンでも先行車との車間距離を保ちながら停止までアシストし、ドライバーの負担を大きく軽減します。

デジタル機能も大きく進化しており、インフォテインメントシステムには新たに「Google ビルトイン」が採用され、「Googleマップ」や「Googleアシスタント」などをスマートフォンを介さずに直接利用できるようになりました。ナビの目的地設定と連動してバッテリー温度を最適化する「ナビリンクバッテリーコンディショニング」機能も追加され、急速充電器に接続した際の充電効率を高め、移動時間を短縮します。

さらに、NissanConnectサービスアプリの「ドア to ドアナビ」機能を使えば、乗車前に最適なルートを計画することも可能です。ユーティリティ面では、専用コネクターを介して最大1500Wの電力を外部に供給できるV2L（Vehicle to Load）機能が利用可能になりました。施錠したままでも給電できるため、アウトドアレジャーや災害時の非常用電源として、EVの新たな価値を提供します。

これらの先進的なシステム改良は、ハイパフォーマンスモデルであるアリアNISMOにも同様に適用されています。NISMO専用の空力パーツや、スポーツカーのようなハンドリングをもたらす「NISMO tuned e-4ORCE」、そして圧倒的な加速力といったNISMOならではの魅力はそのままに、Google搭載のインフォテインメントシステムやV2L機能、インテリジェント ディスタンスコントロールといった最新機能が加わり、日産の「EV NISMO」におけるフラッグシップとしての総合力がさらに高められました。

新型アリアの車両価格（消費税込）は、66kWhバッテリーを搭載する「B6」が667万5900円から728万900円、91kWhの大容量バッテリーを搭載する「B9」が746万7900円から807万2900円です。

NISMOグレードは「NISMO B6 e-4ORCE」が849万8600円、「NISMO B9 e-4ORCE」が951万600円となります。今回のマイナーチェンジは、デザインの洗練だけでなく、日々の使い勝手や走行の質感を大きく向上させるものであり、EV市場におけるアリアの存在感を一層強固にするものとなりそうです。