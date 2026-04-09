新型「スポーツカー」の姿とは？

ポルシェAGは、新しい911モデルをオンラインで世界初公開します。同社が発表したプレスリリースによると、この新型911モデルのワールドプレミアは、2026年4月14日の日本時間23時（欧州時間16時）から、ポルシェニュースルームおよび公式YouTubeチャンネルを通じてライブ配信されます。

発表の場では、ポルシェのエキスパートによる詳細な車両解説が行われる予定です。さらに、スペインのカナリア諸島自治州に位置するテネリフェ島を舞台に、ワインディングにて行われた最終テスト走行の模様を収めたムービーも公開されることが予告されています。

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今回追加されるモデルについて、ポルシェは「純粋なドライビングプレジャー」や「走りを楽しむための新しいスポーツカー」という言葉で表現しています。これを受けて海外メディアや熱心なファンの間では、かねてより開発車両が目撃されていた「911 GT3 カブリオレ（仮称）」がついにベールを脱ぐのではないかという有力な噂が駆け巡っています。

もしこの予測が事実であれば、新型車は最新の後期型である「992.2型」をベースに、現行GT3に搭載されている最高出力510psを誇る高回転型の4.0リッター水平対向6気筒自然吸気エンジンを引き継ぐことになるでしょう。トランスミッションは、ドライバーが車との対話を存分に楽しめる6速マニュアル（MT）に加え、電光石火の変速スピードを持つ7速PDK（DCT）の選択肢も用意される可能性が高いと見られます。

最高9000回転まで吹け上がるNAエンジンが放つサウンドを、オープンエアーでダイレクトに味わえるとなれば、車好きにとってこれ以上の贅沢はありません。近年ポルシェは、軽量化とMTによる究極の公道向けモデルとして限定車「911 S／T」を投入して大きな話題を呼びましたが、今回の新モデルはその「カブリオレ版」とも言える超高性能モデルになることが予想されます。

サーキットでのラップタイムを極限まで削るのではなく、純粋に公道でのドライビングの喜びを最大化することにフォーカスしたこの新型911は、ポルシェの伝統と革新を体現するモデルとして注目を集めています。

オンラインでのライブ配信後はオンデマンドでの視聴も可能となるため 、果たしてどのような姿で我々の前に現れるのか、4月14日の発表の瞬間が待ち望まれます。