恋に懐疑的…石丸伸二、カヤックデートでミス東大と急接近 意外な変化に「こんなに無邪気に笑うんだ！」
ABEMA（アベマ）のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』（後10：00）の第2回が9日、「ABEMA SPECIALチャンネル」で放送される。
【映像】「自分の親にすら…」恋や人間関係に対する自身の考えを語る石丸伸二
『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10人が、2泊3日の共同生活を通して、これまで置き去りにしてきた恋や自分自身と向き合う。
9日放送では、前回に続き初デートの模様を放送。まずは、元政治家のしんじ（石丸伸二）と、現役東京大学大学院生のあさのカヤックデートからスタート。 カヤックという共同作業の中で、2人は互いの恋愛観や価値観について語り合う。事前インタビューでは「恋愛に限らず、人間関係に関して懐疑的」「常に不安を抱き続けている」と語っていたしんじ。そんな彼が「気持ち近づけたかなという感じがする」と話す場面も。意外な変化にスタジオからも「こんなに無邪気に笑うんだ！」と驚きの声が上がります。果たしてしんじとあさのデートの行方は。
新たな“おくすり”として「聖なる処方箋キー」が登場。これは、きちんと向き合いたい相手に渡すことで、一晩2人きりで同じ部屋で過ごすことができる特別な鍵。ただし、相手がその誘いに応じるかどうかは自由というルールに、参加者たちは「今までの恋愛番組でなくない！？」と騒然となる。
さらにこの場面でも、しんじは独自の視点から持論を展開し、スタジオからは「なんでそんな難しいふうにするの！」「しんじやめて〜」とツッコミが飛び交う場面も。果たして、鍵を手にするのは誰なのか。そして、その相手に選ばれるのは一体誰なのか。
さらに、それぞれのデートを通して参加者たちの“症状”も少しずつ浮き彫りに。スタジオの見届け人たちも「拗らせてるなぁ」「何があったの！」と頭を抱えるほど、参加者たちのリアルな恋愛観が明かされていく。
【映像】「自分の親にすら…」恋や人間関係に対する自身の考えを語る石丸伸二
『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10人が、2泊3日の共同生活を通して、これまで置き去りにしてきた恋や自分自身と向き合う。
新たな“おくすり”として「聖なる処方箋キー」が登場。これは、きちんと向き合いたい相手に渡すことで、一晩2人きりで同じ部屋で過ごすことができる特別な鍵。ただし、相手がその誘いに応じるかどうかは自由というルールに、参加者たちは「今までの恋愛番組でなくない！？」と騒然となる。
さらにこの場面でも、しんじは独自の視点から持論を展開し、スタジオからは「なんでそんな難しいふうにするの！」「しんじやめて〜」とツッコミが飛び交う場面も。果たして、鍵を手にするのは誰なのか。そして、その相手に選ばれるのは一体誰なのか。
さらに、それぞれのデートを通して参加者たちの“症状”も少しずつ浮き彫りに。スタジオの見届け人たちも「拗らせてるなぁ」「何があったの！」と頭を抱えるほど、参加者たちのリアルな恋愛観が明かされていく。