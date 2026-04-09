4月7日放送の『にけつッ!!』（日本テレビ系）に出演した千原ジュニア（52）が、Netflixの人気番組『ラヴ上等』に登場する女性メンバー・てかりん（21）の“ある謎”の真相を明かした。

『ラヴ上等』は、タレントのMEGUMI（44）が企画・プロデュースを手がけ、昨年12月にNetflixで配信された恋愛リアリティ番組。元暴走族や少年院出身など、いわゆる“はみ出し者”として生きてきた男女11人が共同生活を送りながら、恋や人間関係に向き合う姿を追い、“ヤンキーたちの純愛”として話題を集めた。

この日ジュニアは、マネージャーに勧められて同作を視聴したと明かし、「めちゃくちゃ面白いねん」と絶賛。さらに、極貧家庭で育ち施設で過ごした経験を持つ女性メンバーの“Baby”こと鈴木ユリア（26）と共演したことにも触れ、「出会う3日前ぐらいに全部観終わって。普段そんなこと思わへんねんけど、『うわ、Babyや』って」と振り返った。

そんなジュニアが視聴中、どうしても“気になっていた”というのが、BAR勤務で地下格闘技選手という肩書を持つ、てかりんの存在だ。先輩への仕返しで高校を退学した過去を持ちながら、番組内では子ども好きな一面ものぞかせるなど、意外なギャップを見せている。

ジュニアは「みんなもう和彫りで…入れ墨まみれなんやけど」と前置きしつつ、「その女の子だけ、ここにいつもサロンパスみたいなの貼ってんのよ」と左腕に貼られたテープに注目。「これ何が入ってんねん」と疑問を抱き、「『ラヴ上等』のいちばん気になったの、ここやねん」と明かした。

自宅でも「これ外資（の番組）やから、厳しいから。ミッキーマウスちゃうか？スヌーピーちゃうか？」と家族で推理していたというジュニア。そこで鈴木に「あれ何入ってんの？」と尋ねたところ、まさかの「スポンジ・ボブ」との答えが返ってきたという。

もっとも、これは鈴木の勘違いだったようだ。

「てかりんさんが実際に入れているタトゥーは、アメリカのアニメ『パワーパフガールズ』のキャラクターです。ポップな色使いと丸みのあるデザインが特徴で、日本でも2001年の放送開始以降、幅広い世代に親しまれてきました。Netflix作品は海外展開されるため、キャラクターの権利上、映像で隠されるケースも多いとみられます」（芸能ライター）

ジュニアが抱いた“疑問”は、多くの視聴者も共有していたようで、今回判明した“予想外の絵柄”に、ネット上では驚きの声が相次いでいる。

《どんだけやべえやつ入ってんの？って夫婦で話してたけど、まさかのパワパフだった》

《ネトフリ、キャラクターものNGなんですね！》

《元カレのフルネームでも入れてるのかな、と勝手に想像してた》

《中指立ててるガイコツとか？って思ってたんですけど。パワパフでよかった》