イオンモール鹿児島がイオンモールKAGOSHIMA BAYへ 新規9店舗を含む計32店舗がリニューアル

イオン九州は、鹿児島市東開町にある「イオンモール鹿児島」を2026年4月24日（金）午前9時にリニューアルオープンし、店名を「イオンモールKAGOSHIMA BAY」に変更します。

「イオンモールKAGOSHIMA BAY」は、錦江湾に隣接する立地を活かし、「地域・人・モノ・文化が交差し、次へとつながる場所」をコンセプトに掲げています。

今回のリニューアルは「第1章」と位置づけ、食料品・衣料品・化粧品などの売場を刷新し、専門店街では新規9店舗を含む合計32店舗がリニューアルされます。

東開町の「イオン」は、イオン鹿児島ショッピングセンターとして2007年10月に開業し、今年で19年目となります。

飲食エリア「うんまかテラス」規模に拡大

飲食エリア「うんまかテラス」は約1,000席規模に拡大します。小さな子ども連れが安心して食事ができる場として、小上がりスペースを新たに設けます。

「水の広場」は、船をモチーフにしたコミュニケーションスペースとして、遊具も設置して8月中旬に完成予定です。

新規出店 鹿児島発出店も

新規出店には鹿児島初出店のファッションブランドの「DISCOAT」、文具店の「La-Bungu」、スーツやオフィスカジュアルなどの「ORIHIKA」などが含まれます。

今後も第2章、第3章として追加のリニューアルが予定されています。

施設名： イオンモールKAGOSHIMA BAY

所在地： 鹿児島県鹿児島市東開町7

リニューアルオープン日： 2026年4月24日（金）午前9時

敷地面積： 109,319㎡

駐車台数： 4,000台

やそのほかのリニューアルポイントの詳細は画像で掲載しています。

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