【プロキャディー25年 梅ちゃんのツアー漫遊記】#61

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男子ゴルフは今週、国内開幕戦の「東建ホームメイトカップ」（三重）が開催されます。僕は森山友貴君のバッグを担ぎますが、米国では現地時間9日からマスターズが始まります。

舞台のオーガスタナショナルGCといえば、毎年ドラマが生まれる「アーメンコーナー」の11番から13番が有名ですが、前半のキーホールは7番（450ヤード・パー4）ですね。藤田寛之さんの専属時代、2011年と13年に現地へ行ってわかったことです。

マスターズは「ドローヒッターが有利」といわれています。確かに10番、13番以外は左サイドの木がせり出しているので、ティーショットは右へ打ち出したい。フェードが持ち球の藤田さんには攻めづらいホールが続きます。

やや右ドッグレッグの1番（445ヤード・パー4）からいきなり難しいし、アウトは左ドッグの2番（585ヤード・パー5）と最も距離が短い3番（350ヤード・パー4）以外は、「どうやってパーを取るんだよ」とボヤきたくなるほど。難度がメチャ高い4番（240ヤード・パー3）と5番（455ヤード・パー4）を切り抜け、6番（180ヤード・パー3）まで何とか耐えて、「やっとストレートホールか」と安堵した7番（450ヤード・パー4）で心がくじけます。

まず、フェアウエー（FW）は左から右へ傾斜しています。1打目の狙いどころは約20ヤードの狭いFWの左サイド。FWセンターではフェードボールは右ラフまで転がってしまう。ストレートに近いドローボールを傾斜に当てて右への転がりを抑えたいが、左の大きな木が視界に入りティーショットも打ちにくい。藤田さんはいいショットを打っても、打ち上げの第2打は180ヤード以上は残る。

左足下がりのライから、5つの大きなバンカーに囲まれた硬い砲台グリーンに打っていくわけですが、奥行きが19ヤードしかない。選手の感覚としては10ヤードあるかないかです。カップが切られる左右の縦幅はたったの8ヤードです。2打目を打つところからグリーン面は見えない。飛距離が出る今の選手ならミドルアイアン以下で打てますが、あの時の藤田さんはロングアイアンで狙うので止めるのはほぼ不可能。バンカーだって奥に入れたらピンに寄らないし、手前からはグリーン面が見えない。世界の名手を招待するから「マスターズ」というわけですが、嫌がらせとしか思えないホールです。

こんなホールはビビってはダメ。攻めの気持ちを忘れてはパーセーブも厳しい。それがわかっている藤田さんは果敢に攻めて、予選の2日間はボギーにしなかったはずです。

初日の13番では、サンドウエッジで打った3打目がカップインしてチップインイーグルを奪い、2アンダー14位と好スタートを切りましたが、2日目に79と崩れて予選落ちでした。

藤田さんの初出場は41歳。昨年の日本オープン優勝で出場権を得た今年の片岡尚之君は28歳と若い。気が抜けるホールがまったくないオーガスタ。前半の7番をどう攻めるか注目しています。

（梅原敦／プロキャディー）