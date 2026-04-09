馬トクの東西トレセン担当記者が、馬券的中のヒントをリレー形式で紹介する「Ｇ１トク捜リレー」。３歳牝馬のクラシック第１弾、第８６回桜花賞・Ｇ１（１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）の第３弾は、昨年、本命アルマヴェローチェが２着で馬連をゲットした山本理貴記者。展開、枠を熟考し導き出した本命候補は、エルフィンＳ勝ち馬のスウィートハピネスだ。

いいイメージを持っているレースだ。

この牝馬３冠初戦は差し、追い込み有利の傾向が顕著。過去１０年で４角を８番手以下で回り、上がり３ハロン３位以内の脚を使った馬が７勝を挙げている。昨年は逃げ粘ったエリカエクスプレス（５着）を除き、９着までが４コーナー通過が８番手以下という完全な前崩れ。毎年、高いレベルの瞬発力が要求されている。

エルフィンＳを上がり最速で制したスウィートハピネス（牝３歳、栗東・北出成人厩舎、父リアルインパクト）が、非常に気になる存在だ。馬場の荒れた内から力強く差し切った前走も強かったが、注目は同舞台の阪神ＪＦ。直線は進路を探しながら、馬群をかきわけるように伸びて４着。スペースが空いたラスト１００メートルの脚を見ると、スムーズなら、と思わせる内容だった。鳴海助手は「前走は特殊な流れに対応してくれた。いろんな競馬に対応できる」と操縦性の高さを評価する。

跳びが大きく末脚を生かすタイプで、真ん中より外めの６枠１２番も歓迎。「極端な枠ではなくて良かったし、偶数はいいと思う」とうなずく。仕上がり面も極めて順調。追い切り後の９日は引き運動を消化し、「コンディションはとてもいい。強い馬はいっぱいいるけど、一発を狙える立場で挑戦できる」と同助手は確かな手応えを示した。混戦を断つ可能性は十分。本命候補の一頭だ。

（山本 理貴）