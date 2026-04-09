９日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１４０．６２ポイント（０．５４％）安の２５７５２．４０ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が６５．４８ポイント（０．７５％）安の８６１１．８３ポイントと反落した。売買代金は２４４９億７７２０万香港ドル（約４兆９７０５億円）に縮小している（８日は３７２４億３７００万香港ドル）。

急伸後の反動売りが先行する流れ。米国とイランが２週間の停戦で合意したことを手がかりに、前日のハンセン指数は３．１％高と急伸していた。中東情勢や中国経済の動向を見極めたいとするスタンスも買い手控え要因。イスラエル軍は８日、米国とイランが停戦で合意した後に、レバノンは停戦に含まれていないとして、新イラン組織ヒズボラの軍事拠点を最大規模で攻撃した。イランは反発を強め、パキスタンのシャルフ首相は当事国に自制を求めている。米国とイランは１１日午前、仲介国パキスタンの首都イスラマバードで和平協議を開く。交渉が難航するとの見方も広がった。

一方、中国では来週にかけ、３月経済指標の発表が集中。今週１０日に物価統計、週明け１４日に貿易統計、１６日に小売売上高や鉱工業生産などのほか、１〜３月期のＧＤＰ成長率、ほか１５日までに金融統計が予定されている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、中国中堅デベロッパーの龍湖集団ＨＤ（９６０／ＨＫ）が５．６％安、医療サービス企業の阿里健康信息技術（アリババ・ヘルス：２４１／ＨＫ）が５．１％安、自動車大手の比亜迪（ＢＹＤ：１２１１／ＨＫ）が４．７％安と下げが目立った。アリババヘルスやＢＹＤの下げが響き、ハンセン科技（テック）指数は２．１％安と他の主要指数をアンダーパフォームしている。

セクター別では、中国の不動産が安い。龍湖のほか、碧桂園ＨＤ（２００７／ＨＫ）と越秀地産（１２３／ＨＫ）がそろって３．２％、万科企業（２２０２／ＨＫ）が２．３％、中国海外発展（６８８／ＨＫ）が２．２％ずつ下落した。

産金セクターもさえない。赤峰吉隆黄金鉱業（６６９３／ＨＫ）が４．６％安、山東黄金鉱業（１７８７／ＨＫ）が３．４％安、招金鉱業（１８１８／ＨＫ）が２．４％安、中国黄金国際資源（２０９９／ＨＫ）が１．５％安で引けた。

半面、石油の一角とアルミ関連は反発している。中油燃気集団（６０３／ＨＫ）が３．８％、中国海洋石油（８８３／ＨＫ）が２．１％、中国石油天然気（８５７／ＨＫ）が２．０％、中国宏橋集団（１３７８／ＨＫ）が５．２％安、中国アルミ（２６００／ＨＫ）が３．４％ずつ上昇した。市況高が追い風。イランがホルムズ海峡の再閉鎖を表明する中、９日の時間外取引でＷＴＩ原油先物は上昇に転じた。また、アルミは主要な供給地となる中東の情勢悪化で、国際価格が跳ね上がっている。

他の個別株動向では、ライダー（ＬｉＤＡＲ）大手の速騰聚創科技（ロボセンス・テクノロジー：２４９８／ＨＫ）が３．７％高。ＬｉＤＡＲ製品の販売数が今年第１四半期に、前年同期比で２０４．１％増の合計３３万３００台に拡大したことが好感された。

本土マーケットは３日ぶりに反落。主要指標の上海総合指数は、前日比０．７２％安の３９６６．１７ポイントで取引を終了した。保険が全面安。医薬、不動産、銀行・証券、産金、インフラ関連、消費、自動車、運輸、公益、半導体なども売られた。半面、石油は高い。アルミ関連も買われた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）