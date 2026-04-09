結成101年目を迎える東京六大学野球が新たに生まれ変わる。東京六大学野球連盟は9日、都内で理事会を行い、11日開幕の春季リーグ戦から導入される3つの改革を発表。

（1）「ビデオ検証」の映像をスクリーンに映し出す。映像による判定検証は昨春から導入されていたが、審判員のみの確認にとどまっており、球場で映像が流れることになる。規定は変わらず、各チームがリプレー映像による判定検証を要求できるのは1試合で1度。検証の結果、判定が覆った場合は回数としてカウントせず、もう1度要求できる。9イニングで1度、延長戦でも1度要求が可能。監督がビデオ判定を要求し、ジェスチャーでは要求できない。4人の審判のうち、当該を除く3人で検証する。

（2）コールド規定の変更。降雨などによるコールドのゲーム成立を7回から5回に変更する。

（3）拡大ベースの利用。従来の1辺15インチ＝38・1センチから一辺18インチ＝45・7センチへ3インチ拡大。プロ野球では今季から利用されている。

内藤雅之理事長は拡大ベースの採用について「ある資料によるとメジャーリーグも、接触事故が30％減ったという資料があったということもあるんで」と理由を説明した。