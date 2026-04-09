国がまとめた県内のすべての住宅のうち、空き家が占める割合、空き家率の推移を示したグラフです。



調査が始まった1963年以降、右肩上がりに増加していて、最新の数字2023年は15.8％、約6軒に1軒が空き家となっています。



その空き家を、1軒まるごとアトリエにしようというイベントが、秋田市で開かれました。



企画したのは、県内の大学生などでつくる団体です。



人口減少の象徴である空き家を人が集まる場所にしようという取り組み、取材しました。





秋田市御所野、ショッピングモールの目の前にある1軒の空き家。先月、「1000人の画家と1軒のアトリエ」というイベントが行われていました。所有者が亡くなってから1年以上空き家になっていた築35年の住宅。新しい所有者が住宅を建て替えるのに合わせて、解体されることが決まっていました。その前に、空き家を1軒まるごとアトリエにしようというイベントです。参加者は、20以上ある部屋の壁や床に自由に絵を描いたり装飾したりして、みんなの手で家全体をアート作品に仕上げます。県立大学3年生の小野莉奈さん。イベントを主催した団体の代表を務めています。県立大3年 小野莉奈さん「元々秋田出身で、秋田県民、秋田は何もない、いいとこないよと言ってよく自虐するんですけども、そんなことはない。それに、そんなことはないよということだったり、秋田のネガティブな部分、空き家という部分からアプローチして、秋田には何かある、秋田には何もないことはないんだっていうことを多くの人に届けることができたらなと思い、参加させていただきました」ちょっと緊張気味の小野さん。ある話題になると、笑顔を見せてくれました。記者「鳥がお好きと…」小野さん「あはは…はい」記者「鳥というと、どういう鳥が好きなんですか」小野さん「私特にニワトリが好きで。実家でペットとしてシャモっていう、軍に鶏と書く名前のニワトリを飼わせていただいてるんですけども」「いかつい顔をしてるんですけども、ピピでございます。キュルキュルのお目目がかわいくて。癒やされますね」大学でも鳥に関する研究をするなど、とにかく鳥が大好きな小野さん。空き家にも鳥の絵を紛れ込ませて、鳥好きのコミュニティを広げたいと話していました。3週間余りにわたって行われた、イベントの最終日。春休み中の子どもたちが、普段は怒られてしまう「家への落書き」を楽しんでいました。記者「バナナ描いてるの？」子ども「うん、バナナー！獅子舞も描いたー！バナナバナナー！バナナー！」保護者「やっぱりちょっと困っちゃうから、家ではやらせられないんですけど、いいですね、すごい素敵なイベントで」初日と比べると…。誰も足を踏み入れることがなかった空き家が、多くの人の手によってアート作品に生まれ変わりました。目標の1,000人には届かなかったものの、24日間でのべ約500人が、特別な体験を楽しみました。小野莉奈さん「本当に最初は真っ白だったこの部屋も、最終日にはこんなカラフルな部屋になりました。本当に目いっぱい子どもたちも全力で楽しんでいただいて、本当にやって良かったなと思いました」人口減少の象徴とも言える、空き家。若者の取り組みで、にぎわう場所に生まれ変わりました。♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢子どもたちも楽しいでしょうし、大人もなんかちょっといたずらをしている気分で楽しめそうですよね。小野さんたち実行委員会は、第2弾も計画していて、今年の秋以降に開催したいと話していました。※4月9日午後6時15分のABS news every.でお伝えします