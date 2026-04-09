東京証券取引所が９日に発表した４月第１週（３月３０～４月３日）の投資部門別売買動向は、現物の海外投資家が１兆９１４９億８９１８万円と大幅に４週ぶりに買い越した。前週は１兆５０９０億５０４６万円の売り越しだった。先物ベース（日経２２５とＴＯＰＩＸの先物・ｍｉｎｉ合計）では海外投資家は１兆４１３０億円の売り越し。現物・先物の合計では５０１８億円と５週ぶりの買い越しとなった。前週は２兆１２７３億円の売り越しだった。



現物での個人投資家は４３９６億９９８万円と２週連続の売り越し。信託銀行は１４２６億９８０万円と１３週ぶりに買い越した。事業法人は２２９億１７０万円と３週ぶりに買い越した。この週の日経平均株価は終値ベースで２４９円５８銭（０．５％）下落している。



出所：MINKABU PRESS