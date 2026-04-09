「日経225ミニ」手口情報（9日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、4月限9549枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月9日の日経225ミニ期近（2026年4月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の9549枚だった。
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 9549( 9299)
バークレイズ証券 5935( 5935)
ソシエテジェネラル証券 5385( 5135)
SBI証券 8846( 4064)
楽天証券 4047( 2399)
松井証券 724( 724)
インタラクティブ証券 555( 555)
マネックス証券 310( 310)
三菱UFJeスマート 541( 235)
フィリップ証券 157( 157)
日産証券 65( 65)
光世証券 10( 10)
岩井コスモ証券 9( 9)
ゴールドマン証券 1( 1)
ドイツ証券 1( 1)
豊証券 1( 1)
シティグループ証券 1500( 0)
モルガンMUFG証券 1000( 0)
BNPパリバ証券 500( 0)
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 899( 899)
ABNクリアリン証券 684( 684)
楽天証券 804( 504)
SBI証券 1144( 372)
三菱UFJeスマート 312( 282)
フィリップ証券 166( 166)
マネックス証券 134( 134)
インタラクティブ証券 85( 85)
松井証券 75( 75)
ドイツ証券 69( 69)
JPモルガン証券 38( 38)
日産証券 24( 24)
岩井コスモ証券 4( 4)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 250662( 250662)
ソシエテジェネラル証券 124624( 124624)
バークレイズ証券 55396( 55396)
SBI証券 97589( 39123)
楽天証券 62039( 29531)
松井証券 26522( 26522)
日産証券 12808( 12808)
三菱UFJeスマート 14097( 7869)
サスケハナ・ホンコン 7468( 7468)
ゴールドマン証券 6097( 6097)
マネックス証券 5363( 5363)
JPモルガン証券 4311( 4311)
ビーオブエー証券 3462( 3462)
インタラクティブ証券 2655( 2655)
モルガンMUFG証券 1986( 1986)
フィリップ証券 1984( 1984)
みずほ証券 1681( 1681)
野村証券 1236( 1236)
BNPパリバ証券 1201( 1201)
東海東京証券 937( 937)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 9549( 9299)
バークレイズ証券 5935( 5935)
ソシエテジェネラル証券 5385( 5135)
SBI証券 8846( 4064)
楽天証券 4047( 2399)
松井証券 724( 724)
インタラクティブ証券 555( 555)
マネックス証券 310( 310)
三菱UFJeスマート 541( 235)
フィリップ証券 157( 157)
日産証券 65( 65)
光世証券 10( 10)
岩井コスモ証券 9( 9)
ゴールドマン証券 1( 1)
ドイツ証券 1( 1)
豊証券 1( 1)
シティグループ証券 1500( 0)
モルガンMUFG証券 1000( 0)
BNPパリバ証券 500( 0)
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 899( 899)
ABNクリアリン証券 684( 684)
楽天証券 804( 504)
SBI証券 1144( 372)
三菱UFJeスマート 312( 282)
フィリップ証券 166( 166)
マネックス証券 134( 134)
インタラクティブ証券 85( 85)
松井証券 75( 75)
ドイツ証券 69( 69)
JPモルガン証券 38( 38)
日産証券 24( 24)
岩井コスモ証券 4( 4)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 250662( 250662)
ソシエテジェネラル証券 124624( 124624)
バークレイズ証券 55396( 55396)
SBI証券 97589( 39123)
楽天証券 62039( 29531)
松井証券 26522( 26522)
日産証券 12808( 12808)
三菱UFJeスマート 14097( 7869)
サスケハナ・ホンコン 7468( 7468)
ゴールドマン証券 6097( 6097)
マネックス証券 5363( 5363)
JPモルガン証券 4311( 4311)
ビーオブエー証券 3462( 3462)
インタラクティブ証券 2655( 2655)
モルガンMUFG証券 1986( 1986)
フィリップ証券 1984( 1984)
みずほ証券 1681( 1681)
野村証券 1236( 1236)
BNPパリバ証券 1201( 1201)
東海東京証券 937( 937)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース